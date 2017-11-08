Конфликты с президентским потенциалом

Эксперты «Петербургской политики» проанализировали проблемы регионов

Трения между регионами и федеральным центром могут негативно отразиться на выборах 2018 года, утверждают эксперты «Петербургской политики». Власти субъектов раздражены давлением со стороны силовых структур и сокращением дотаций

Михаил Виноградов (Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / TASS)

​Четыре источника конфликтов

Неразрешенные конфликты между федеральным центром и регионами могут негативно сказаться на предвыборной кампании 2018 года. Об этом говорится в «Рейтинге фонда «Петербургская политика» за октябрь 2017 года» (есть у РБК). «Когда власть не ведет себя как единое целое, это затрудняет работу на результат [на выборах], а иногда и дезориентирует избирателя», — сформулировал выводы исследования один из его авторов, глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

К таким конфликтам эксперты фонда относят, во-первых, трения между региональными властями и силовыми структурами, ведущими антикоррупционные расследования. Один из примеров — преследование со стороны правоохранительных органов, на которое жаловалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун после ареста ее заместителя Игоря Бабенко.

Другая причина трений — несбалансированность межбюджетных отношений. В частности, власти Карелии заявляли, что не могут выполнить майские указы президента из-за нехватки денег. Сахалин добился сокращения объема средств, перераспределяемых из региона в пользу федерального центра, а парламент Хакасии публично обратился к Москве за финансовой помощью. В результате в конце октября Владимир Путин пообещал, что федеральный центр поможет регионам справиться не только с бюджетными, но и с коммерческими долгами. Ожидать подобных преференций от федерального центра естественно, считают авторы рейтинга. Но предоставление льгот регионам-донорам вряд ли понравится более благополучным субъектам Федерации, которые могут воспринять это как удар по своему положению, говорится в исследовании.

Также в ряде случаев непонятными остаются причины назначений новых глав субъектов и их роль в предстоящей президентской кампании, считают эксперты фонда. Не у всех из них достаточный опыт для мобилизации населения на президентских выборах, отмечают авторы рейтинга. Особенно серьезно это может сказаться на явке в Нижегородской и Самарской областях, Дагестане, Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях и в Приморском крае, которые входят во вторую и третью десятку субъектов Федерации по численности населения, говорится в исследовании.

Четвертая причина трений между регионами и федеральным центром — невозможность властей субъектов договориться с руководством входящих в них крупных городов. Помимо застарелых конфликтов — в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе — в октябре трения с региональными властями возникали у Нижнего Новгорода (там произошел переход на «одноглавую» систему управления), Красноярска, Владивостока, Омска и Самары, говорится в исследовании. Ни в одном из этих городов еще не сформированы команды управленцев, которые смогли бы отвечать за явку на президентских выборах, пояснил РБК Виноградов.

Михаил Виноградов (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Что влияет на избирателя

В преддверии президентских выборов Кремль делает все, чтобы свести на нет конфликты в регионах, заявил РБК член правления «Петербургской политики», автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов. «Сейчас [власти] маневрируют, чтобы максимально сгладить всевозможные углы, — сказал он. — Все усилия приложены для разрешения конфликтов». Однако вовсе не обязательно, что разрешение региональных конфликтов станет одной из тем президентской кампании, уверен эксперт. «Может быть, основной кандидат пойдет на выборы с лозунгом «всех к ногтю» и сделает акцент на брутальность, — допустил он. — Пока судить об этом рано».

Не все из перечисленных «Петербургской политикой» конфликтов могут повлиять на предпочтения избирателей, считает руководитель Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николай Миронов. «Конфликты с силовиками могут повлиять на ход кампании, если они широко выходят в публичную плоскость, — пояснил он. — Межбюджетные отношения могут [повлиять], если не будет получено достаточно финансовых средств на социальные обязательства». В отношениях же новых глав регионов с руководством крупных городов и в мобилизации избирателей особых проблем возникнуть не должно, уверен эксперт. По мнению Миронова, региональные элиты также вряд ли будут «подставлять своих губернаторов», потому что проблемы в ходе президентской кампании «могут отразиться и на них».

С ним не согласен политолог Аббас Галлямов — все четыре группы конфликтов, перечисленные экспертами «Петербургской политики», влияют на население, считает он. «Даже если они не скажутся на этих выборах, то в долгосрочной перспективе их влияние на ситуацию в стране будет возрастать, — пояснил он РБК. — Все эти конфликты — порождение тренда на авторитарную централизацию, которая на протяжении последних лет являлась доминантой кремлевской политики». По словам политолога, раньше этот тренд приносил федеральному центру «бонусы в виде симпатий избирателей», но сейчас эта практика больше не работает.

Ранее Комитет гражданских инициатив и ЦЭПР подготовили рейтинги регионов с наибольшей политической и социально-экономической напряженностью. В оба списка попали Москва и Омская область, также в них числятся Дагестан, Чувашия, Кемеровская, Кировская и Курганская области, Краснодарский, Алтайский и Приморский края.