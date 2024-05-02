В Кремле отреагировали на пост постпреда Украины о «керченских мостах»

Намеки на удары по Крымскому мосту — не новые заявления, а продолжающаяся политика Киева по ведению террористической деятельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков отреагировал на пост постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о «списке шести основных типов мостов на 2024 год». Среди них Кислица упоминает консольные, арочные, вантовые, висячие, а также «керченские мосты». Пост сопровождался картинкой, на которой были показаны эти мосты. На месте «керченских» мостов было пустое место.

«Это же не новость, это было и до этого, здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — заявил Песков.

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