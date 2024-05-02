 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле отреагировали на пост постпреда Украины о «керченских мостах»

Песков увидел терроризм в посте постпреда Украины про Керченский мост
Сюжет
Военная операция на Украине

Намеки на удары по Крымскому мосту — не новые заявления, а продолжающаяся политика Киева по ведению террористической деятельности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков отреагировал на пост постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о «списке шести основных типов мостов на 2024 год». Среди них Кислица упоминает консольные, арочные, вантовые, висячие, а также «керченские мосты». Пост сопровождался картинкой, на которой были показаны эти мосты. На месте «керченских» мостов было пустое место.

«Это же не новость, это было и до этого, здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — заявил Песков.

Материал дополняется

Теги
Дмитрий Песков Крымский мост антитеррор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Кремле отреагировали на пост постпреда Украины о «керченских мостах» Политика, 12:46
Компания по релокации оценила долю вернувшихся в Россию Политика, 12:45
Почему инвентаризация окажется пустой тратой времени — 5 ошибок Pro, 12:44
Экс-менеджер «Локомотива» отказал «Баварии» ради сборной Австрии Спорт, 12:40
В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России Политика, 12:39
Израиль опроверг причастность к массовым захоронениям в Газе Политика, 12:35
Кремль предложил прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе Политика, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В мэрии анонсировали строительство в ЗАО нового здания для Гостехнадзора Город, 12:31
В Кремле назвали голословными обвинения США в использовании химоружия Политика, 12:30
Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу рилса в Instagram Общество, 12:28
Инвесторы за день вывели из биткоин-ETF рекордные $564 млн Крипто, 12:24
Кремль оценил влияние новых санкций США на партнеров России Политика, 12:23
Иран ввел санкции против главы Минобороны Великобритании Политика, 12:23
Диана Шурыгина заявила, что сама попросила забрать ее в полицию Общество, 12:10