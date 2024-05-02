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Военная операция на Украине ,  
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МИД Швейцарии объяснил, почему Россию не пригласили на мирную конференцию

МИД Швейцарии: мирный процесс по Украине без участия России невозможен
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Россия «на этом этапе» не была приглашена на мирную конференцию по Украине, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс, заявил МИД Швейцарии.

«Россия не была приглашена на данном этапе. Швейцария всегда проявляла готовность пригласить Россию на этот саммит. Тем не менее Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», — говорится в заявлении.

В то же время в МИД Швейцарии подчеркнули, что «Россия должна быть вовлечена» в урегулирование на Украине. «Мирный процесс без России немыслим», — считают в ведомстве.

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Мирный саммит по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В числе приглашенных на саммит — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, а также ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

В Кремле неоднократно говорили, что Россия не примет участие в саммите, даже если ее пригласят. Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине апреля назвал Швейцарию неподходящим местом для переговорного процесса по Украине. Он пояснил, что страна не является нейтральной стороной, «она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную».

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