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Военная операция на Украине ,  
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Кремль предложил прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе

Кремль призвал прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе в 2014 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Слова бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о событиях в Одессе в 2014 году нужно воспринимать серьезно, он знает о них изнутри, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

Ранее Медведчук в интервью ТАСС назвал одним из организаторов пожара в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 48 человек, бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. По его словам, целью подобной акции было «массовое убийство противников госпереворота».

Песков заявил, что в Кремле ознакомились с интервью Медведчука и согласны с тем, что события в Одессе были «акцией устрашения» со стороны Киева. «Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, так и не понесли наказание. В данном случае все слова Медведчука нужно воспринимать серьезно, он был внутри этих событий. Он все это видел, знает изнутри. Его описание чрезвычайно важно», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в России «помнят всех тех, кто тогда трагически погиб», и убеждены в том, что «у таких преступлений срока давности не бывает».

Бывший генпрокурор Украины Юрий Скуратов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что произошедшее в Одессе подпадает под понятие геноцида, и призвал Международный уголовный суд (МУС) приступить к расследованию этих событий. Песков в свою очередь назвал МУС «очень сложной субстанцией» и отметил необходимость подготовительных работ в случае подобных обвинений.

«Наши органы ведут работу по фиксации преступлений киевского режима. Дальше уже, основываясь на результатах этой работы, нам предстоит инициировать дальнейшие шаги», — уточнил он.

Материал дополняется

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Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина Дмитрий Песков Виктор Медведчук Одесса
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