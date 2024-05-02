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Для жены главреда «Новой газеты. Европа» запросили 10 лет лишения свободы

Обвинение запросило 10 лет лишения свободы для Антонины Мартыновой
Антонину Мартынову обвиняют в покушении на убийство дочери, экспертиза признала ее вменяемой. Единственный свидетель по делу скончался, женщина называет инцидент с дочерью несчастным случаем, а не покушением
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Обвинение запросило 10 лет лишения свободы для Антонины Мартыновой по делу о покушении на убийство дочери, сообщили РБК в пресс-службе Новгородского областного суда. Антонина Мартынова — жена Кирилла Мартынова (признан иноагентом), который является главным редактором издания «Новая газета. Европа» (издание признано нежелательной организацией в России).

По версии следствия, в 2007 году в Великом Новгороде Мартынова протащила свою дочь 2004 года рождения между металлических прутьев перил за ограждение, после чего сбросила, инсценируя несчастный случай, девочка выжила. Мартынова настаивает, что произошедшее было несчастным случаем.

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Единственным свидетелем, на основании показаний которого и было построено дело, был 11-летний мальчик, позднее он скончался, передает «РИА Новости». Дочь Мартыновой дала в суде показания и заявила, что не считает себя жертвой и что самым строгим наказанием от матери было лишение интернета, передает агентство.

Суд присяжных признал Мартынову виновной по этому делу в 2008 году, с тех пор она находилась в федеральном розыске, в марте 2024-го ее задержали вместе с дочерью, и Новгородский областной суд возобновил рассмотрение уголовного дела.

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза (первая проводилась в 2007 году) признала Мартынову вменяемой.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Паничеву.

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Новая газета Великий Новгород покушение на убийство
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