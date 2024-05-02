В Новосибирске загорелся склад автозапчастей

МЧС: площадь возгорания на складе запчастей в Новосибирске достигла 4 тыс. кв. м

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В Новосибирске произошел крупный пожар на складе автомобильных запчастей, сообщает МЧС России.

«Горит склад с автозапчастями на 4000 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

О причинах возгорания информация не поступала.

Очевидцы рассказали «Новой Сибири», что пожар возник около 14:40 по местному времени. По данным издания, склад находится на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Столб дыма виден в отдаленных от места пожара районах.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадавших нет, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональное управление МЧС.