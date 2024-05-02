Экс-менеджер «Локомотива» отказал «Баварии» ради сборной Австрии
Ральф Рангник отказался возглавить мюнхенскую «Баварию» и продолжит работу на посту главного тренера сборной Австрии, сообщается на сайте Австрийского футбольного союза (ÖFB).
На прошлой неделе Bild сообщил о переговорах представителей мюнхенского клуба с 65-летним тренером.
«Хотел бы прямо подчеркнуть, что это скорее не отказ от «Баварии», а решение ради моей команды и наших общих целей», — сказал Рангник.
Спортивный директор ÖFB Петер Шеттель отметил, что у тренера было «два привлекательных варианта» и ему дали время спокойно их обдумать. «Мы гордимся, что он выбрал Австрию», — добавить Шеттель.
Рангник руководит сборной Австрии с апреля 2022 года и вывел ее на Евро.
«Бавария» ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по окончании сезона. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который был предпочтительным кандидатом на этот пост, решил остаться в Леверкузене.
Рангник в 2021 году четыре месяца занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», но покинул клуб, чтобы временно возглавить «Манчестер Юнайтед».
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Австрии сыграет с Польшей, Нидерландами и Францией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.