Экс-менеджер «Локомотива» отказал «Баварии» ради сборной Австрии

«Бавария» предложила Ральфу Рангнику возглавить клуб вместо Томаса Тухеля, но он решил не уходить из сборной Австрии, которую возглавляет с 2022 года

Ральф Рангник (Фото: Christian Hofer / Getty Images)

Ральф Рангник отказался возглавить мюнхенскую «Баварию» и продолжит работу на посту главного тренера сборной Австрии, сообщается на сайте Австрийского футбольного союза (ÖFB).

На прошлой неделе Bild сообщил о переговорах представителей мюнхенского клуба с 65-летним тренером.

«Хотел бы прямо подчеркнуть, что это скорее не отказ от «Баварии», а решение ради моей команды и наших общих целей», — сказал Рангник.

Спортивный директор ÖFB Петер Шеттель отметил, что у тренера было «два привлекательных варианта» и ему дали время спокойно их обдумать. «Мы гордимся, что он выбрал Австрию», — добавить Шеттель.

Рангник руководит сборной Австрии с апреля 2022 года и вывел ее на Евро.

«Бавария» ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по окончании сезона. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который был предпочтительным кандидатом на этот пост, решил остаться в Леверкузене.

Рангник в 2021 году четыре месяца занимал пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», но покинул клуб, чтобы временно возглавить «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Австрии сыграет с Польшей, Нидерландами и Францией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.