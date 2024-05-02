В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России

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Конференция по Украине, запланированная в июне в швейцарском Бюргенштоке, не будет иметь смысла без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказанную главой МИД Украины возможностью «коммуникации с Россией» после конференции.

«Мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция», — заявил Песков. «О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России. Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», — добавил он, передает корреспондент РБК.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что цель конференции в Швейцарии — создание коалиции стран с общими принципами и подходами, и лишь после ее проведения возможны «коммуникации с Россией».

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