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Общество ,  
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Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу рилса в Instagram

Эксперта по недвижимости Сергея Б. суд обязал компенсировать его коллеге Юлии О. 300 тыс. руб. за кражу идеи для рилса. По словам адвоката блогерши, он скопировал видеоролик «от и до», ущерб оценивали в 500 тыс. руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд вынес приговор о компенсации в размере 300 тыс. руб. в отношении блогера по делу о незаконном использовании рилса (короткое видео в социальных сетях), сообщила РБК юрист Дарина Лисецкая.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Московской области.

Речь идет об экспертах по недвижимости Юлии О. и Сергее Б., писал телеграм-канал Mash. На них подписаны 100 тыс. и 70 тыс. человек в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). По данным Mash, блогер набрала 11 млн просмотров после публикации видео о том, «что делать после погашения ипотеки».

«Мой доверитель узнала, что появился другой риелтор, который просто слово в слово скопировал ее рилс. Это даже не просто идея — это было от и до ее произведение, человек даже раскадровку примерную сделал, даже жестикуляцию такую же», — сказала она, добавив, что такое дело рассматривается впервые в России, «а может, даже и в мире». Однако идеей какого именно видеоролика воспользовался Сергей Б., не уточняется.

По словам юриста, подобные случаи, как правило, выявляются при поиске контента по хештегу. В этом случае информацию о незаконном использовании контента прислали подписчики Юлии О. «У нас не было обвинения, у нас было гражданское дело, соответственно, он просто ответчик. Мы требовали прекратить размещение и, соответственно, выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб. Он сразу прекратил нарушение, удалил этот ролик. И по факту удаление тоже является косвенным признанием вины», — рассказала Лисецкая.

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Защита истца предоставила суду сравнительную таблицу, «где было указано, что, где именно было скопировано», уточнила она. «Мы оцениваем решение суда очень положительно, мы очень довольны размером компенсации [300 тыс. руб.], суд всегда снижает на свое усмотрение», — сказала она.

Вместе с тем юрист назвала это дело прецедентным и призвала «не бежать в суд, если просто вашу идею использовали и адаптировали под себя». «Мы, не факт, что за такое дело вообще взялись бы, потому что, возможно, суд ушел бы в экспертизу, и не факт, что в итоге был бы выигрыш. А в нашем случае было скопировано от и до», — уточнила она. Юрист добавила, что решение суда — это не штраф, а «именно компенсация за незаконное использование рилса».

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Юлия Овчинникова
Россия Арбитражный суд блогеры риэлторы
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