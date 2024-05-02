Российская армия взяла под контроль Бердычи в Донбассе

Минобороны России отчиталось о занятии населенного пункта Бердычи в ДНР, недалеко от Авдеевки. По состоянию на 2001 год численность его населения составляла 267 человек

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Российские военные полностью заняли населенный пункт Бердычи, сообщило Минобороны России.

Село Бердычи находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км на севере от Авдеевки, взятой под контроль в феврале 2024 года. По состоянию на 2001 год население Бердычей составляло 267 человек.

Военнослужащие группировки войск «Центр» также «улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики», говорится в сводке военного ведомства.

Минобороны сообщило, что группировка войск «Центр» отразила десять контратак украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США», — подчеркнули в военном ведомстве.

Наступление Вооруженных сил России на авдеевском направлении продолжается с начала года. Помимо Авдеевки, Минобороны отчитывалось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других. В начале апреля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала года под контроль российских военных перешло 403 кв. км территории новых регионов.

29 апреля Минобороны отчиталось о занятии населенного пункта Семеновка, который находится в 10 км к западу от Авдеевки между селами Бердычи и Орловка. О взятии под контроль последнего военное ведомство сообщило 19 марта. Через два дня Минобороны заявило, что российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая.

CNN сообщал, что украинские военные пытаются удержать село Очеретино, которое располагается севернее Бердычей, а также соседнее Новокалиново в условиях российского наступления. Между Бердычами и Очеретино располагается Новобахмутовка, о взятии которой Минобороны доложило 28 апреля.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в середине апреля заявил, что обстановка на фронтах на востоке страны обострилась из-за «значительной активизации наступательных действий» российских войск. В конце апреля он сообщил об отходе украинских военных на «новые рубежи» западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.