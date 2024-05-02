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Военная операция на Украине ,  
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Компания по релокации оценила долю вернувшихся в Россию

Bloomberg: в Россию вернулись от 40 до 45% уехавших в 2022 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Уехавшие россияне столкнулись с отказами в продлении ВНЖ и сложностями с переводом бизнеса и денег за границу, отмечает Bloomberg. Путин в прошлом году заявлял, что в Россию вернулись около половины уехавших граждан
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Россию вернулись от 40 до 45% граждан, которые покинули страну после начала военной операции на Украине в 2022 году. Такие данные приводит Вячеслав Картамышев — глава московской фирмы Finion, специализирующейся на услугах по переезду за рубеж, пишет Bloomberg.

Многие уехавшие россияне оказались перед трудным выбором, столкнувшись с отказами в продлении вида на жительства (ВНЖ), трудностями с переводом работы и денег за границу и ограниченным количеством направлений, куда можно выехать, отмечает агентство.

50-летний бывший политконсультант из Москвы Алексей, который ранее переехал в Грузию, рассказал, что вернулся, когда у него закончились деньги. «Бизнес не работал, никто нас по-настоящему не ждет», — отметил мужчина.

IT-специалист Евгений и его семья вернулись в спустя год жизни в Алма-Ате после того, как, по его словам, ему предложили в России работу на условиях, о которых он «раньше и мечтать не мог».

Эксперты оценили долю вернувшихся в Россию релокантов
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2022 году было две волны отъезда россиян из страны, первая – после объявления о начале военной операции, вторая – после решения властей о проведении частичной мобилизации (проходила в сентябре-октябре).

Президент Владимир Путин в середине 2023 года говорил, что, «по скромным подсчетам», половина уехавших россиян вернулась в страну, и это процесс продолжается. В отъезде людей за границу нет ничего плохого, заявлял глава государства, называя это «элементом дополнительной связи» России с другими странами.

О том, что в Россию вернулась примерна половина ранее уехавших, заявлял и помощник президента Максим Орешкин. «Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», – указывал он в середине прошлого года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
эмиграция релокация Военная операция на Украине
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