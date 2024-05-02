Кремль оценил влияние новых санкций США на партнеров России

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Новые санкции США против партнеров России не способны негативно повлиять на отношения Москвы с этими странами. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все всё понимают. США продолжают неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы», — ответил Песков на вопрос о новых ограничительных мерах против компаний из Азербайджана, Турции, Бельгии, Китая, ОАЭ, и Словакии.

«Это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами, они заинтересованы в этом, сохраняют свою суверенность», — продолжил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Москва намерена продолжать сотрудничество, «причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений».

Минфин США объявил о новом пакете санкций против компаний, которые, по мнению ведомства, помогают Москве обходить ранее наложенные ограничения, 1 мая 2024 года.

Всего в новом санкционном списке почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Среди них более 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, Китая, ОАЭ и Словакии. В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что они помогают России закупать оборудование за рубежом.