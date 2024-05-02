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Дело Квинси Промеса ,  
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В Нидерландах назвали дату первого заседания по апелляции Промеса

AT5: первое заседание по апелляции Промеса на приговор назначено на 20 сентября
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Лидер «Спартака» ранее обжаловал оба приговора, вынесенных в Нидерландах, — за нападение с ножом на кузена и контрабанду кокаина. Одну из апелляций начнут рассматривать 20 сентября
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Первое слушание в голландском суде по апелляции лидера «Спартака» Квинси Промеса на тюремный срок назначено на 20 сентября, сообщил телеканал AT5, не уточнив, о каком из двух приговоров идет речь.

В Нидерландах Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за ножевое ранение кузена, а позднее — к шести годам, за контрабанду крупной партии кокаина в 2021 году. Футболист обжаловал оба приговора.

В марте Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры, которая, как отмечает AT5, рассчитывает на личное присутствие футболиста в суде.

В четверг, 2 мая, в ОАЭ должны начать рассматривать вопрос об экстрадиции Промеса на родину.

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Квинси Промес

Накануне гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не расторгал контракт с нападающим и помогает ему, чем может. Оценить вероятность возвращения Промеса в Россию Малышев не смог.

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Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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