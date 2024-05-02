В Нидерландах назвали дату первого заседания по апелляции Промеса
Первое слушание в голландском суде по апелляции лидера «Спартака» Квинси Промеса на тюремный срок назначено на 20 сентября, сообщил телеканал AT5, не уточнив, о каком из двух приговоров идет речь.
В Нидерландах Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за ножевое ранение кузена, а позднее — к шести годам, за контрабанду крупной партии кокаина в 2021 году. Футболист обжаловал оба приговора.
В марте Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры, которая, как отмечает AT5, рассчитывает на личное присутствие футболиста в суде.
В четверг, 2 мая, в ОАЭ должны начать рассматривать вопрос об экстрадиции Промеса на родину.
Накануне гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не расторгал контракт с нападающим и помогает ему, чем может. Оценить вероятность возвращения Промеса в Россию Малышев не смог.
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