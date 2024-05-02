Иран ввел санкции против главы Минобороны Великобритании

Иран ввел санкции против 8 человек, 2 кораблей и военной базы Британии

Грант Шэппс (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Иранские власти ввели санкции за поддержку действий Израиля в отношении трех британских компаний и восьми человек, среди которых глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, говорится в заявлении МИДа исламской республики.

Под ограничения также попали высший командный состав вооруженных сил королевства — командующий Стратегическим командованием британской армии Джеймс Хокенхалл, замначальника штаба вооруженных сил Шэрон Несмит, помощник главы Генштаба армии Пол Рэймонд Гриффитс, директор военной разведки Великобритании Эдриан Берд и другие, а также британская военная база на Кипре вместе с командующим Саймоном Клоком. Из организаций рестрикции коснулись оборонных компаний Elbit Systems, Parker Meggitt и Rafael UK.

Тегеран объяснил свое решение поддержкой британскими властями «террористических актов сионистского режима, что считается нарушением международного обязательства Великобритании по борьбе с терроризмом и по поддержке прав человека».

Санкции также затронут эсминец HMS Diamond и его командующего Питера Эванса и фрегат HMS Richmond под командованием Ричарда Кемпа.

Всем этим людям запретят въезд в Иран, не будут выдавать никакие визы республики, заблокируют банковские счета и конфискуют имущество на территории под юрисдикцией Тегерана.