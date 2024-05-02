Израиль опроверг причастность к массовым захоронениям в Газе

В офисе премьер-министра Израиля назвали дезинформацией заявления о причастности ЦАХАЛ к братской могиле в Хан-Юнисе, где были найдены почти 400 тел. На части из них обнаружены следы казни, утверждают местные власти

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль не причастен к массовому захоронению мирных жителей рядом с больницей в городе Хан-Юнисе в секторе Газа, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

По его словам, братская могила была вырыта местными жителями еще несколько месяцев назад, задолго до операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этой части палестинского эксклава. Гендельман также добавил, что эту информацию подтверждают многочисленные фото и видео, выложенные самими палестинцами в социальные сети.

По всей видимости, речь идет в том числе о публикации, ссылкой на которую ранее поделился представитель ЦАХАЛ Надав Шошани. В ролике, размещенном в соцсети X 28 января, мужчины роют могилу, предположительно, на территории больницы Насера, а в самом посте говорится: «Тридцать мучеников были похоронены в новой братской могиле в медицинском комплексе Насер в Хан-Юнисе!»

«Любая попытка обвинить Израиль в захоронении мирных жителей в массовых могилах является категорически ложной и представляет собой вопиющий акт дезинформации, направленной на делегитимацию Израиля», — заявил советник израильского лидера.

21 апреля панарабская газета Al Quds Al Arabi и телеканал Al Jazeera сообщили об обнаружении в Хан-Юнисе братской могилы с по меньшей мере 200 телами. Местные власти заявили, что на некоторых телах обнаружены следы казни, и призвали к международному расследованию случившегося. Арабские СМИ утверждали, что захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть следы преступлений в секторе Газа.

В последующие дни было обнаружено еще около 200 тел, включая детей, часть из них удалось опознать. При этом гражданская оборона Газы признала, что около 100 тел были захоронены в могилах на территории больницы Насера еще до начала операции ЦАХАЛ.

2 мая постоянный представитель России в ООН Василий Небензя также призвал провести международное расследование в связи с обнаружением в Хан-Юнисе братской могилы и «добиться привлечения преступников к ответственности». Дипломат также заявил, что многие города в секторе Газа были разрушены до основания, а на разминирование неразорвавшихся снарядов в эксклаве, по оценке экспертов ООН, уйдет 14 лет.

По данным палестинского Минздрава, свыше 34 тыс. человек погибли с начала боевых действий в секторе Газа, еще более 77 тыс. получили ранения. По данным гражданской обороны Газы, еще около 10 тыс. человек могут оставаться под обломками разрушенных зданий.