В мэрии анонсировали строительство в ЗАО нового здания для Гостехнадзора

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Административное здание для служб специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) возведут в столичном районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, объект планируют разместить по адресу: Рябиновая улица, владение 38. «Здание площадью 13 тыс. кв. м возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 га. Высота строения не превысит 20 м, — уточнила глава комитета, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы. — В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки».

Княжевская также отметила, что специализированные службы необходимы для функционирования города. Поэтому, по ее мнению, важно, чтобы сотрудникам было комфортно на рабочих местах, а здания отвечали всем современным стандартам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства на западе города. В частности, на берегу реки Навершки появится зона отдыха, для которой специалисты укрепят берега, а также создадут разветвленную сеть прогулочных дорожек. Часть тропинок выполнят из экоматериалов, пропускающих влагу, а другую — из деревянных эконастилов. Вдоль дорожек установят лавочки и подвесные качели. Систему освещения дополнит архитектурно-художественная подсветка, вмонтированная в эконастил.

«В обновленное зеленое пространство органично впишется детская игровая зона в экостиле с качелями, горками, элементами для лазанья и лавочками под навесом для родителей, — подчеркнул градоначальник. — Оборудуем спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса».