 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле назвали голословными обвинения США в использовании химоружия

Песков: обвинения США в применении Россией химоружия звучат голословно
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, они ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — ответил Песков на просьбу прокомментировать обвинения Госдепартамента США в адрес России в использовании химоружия.

Американский Госдеп 1 мая заявил, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Постпред России в ОЗХО заявил о применении ВСУ химоружия производства США
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении трех российских правительственных учреждений, которые, по данным Госдепа, связаны с «российскими программами по химическому и биологическому оружию». Под ограничения также попали четыре российские компании, которые, как считают США, помогали таким учреждениям.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал обвинения в применении химоружия одиозными и безосновательными. По его мнению, с помощью введения санкций США пытаются «запугать» партнеров России.

Теги
Дмитрий Песков США Госдепартамент США химическое оружие химоружие
Материалы по теме
Антонов назвал обвинения в применении химоружия на Украине одиозными
Политика
Минпромторг заявил о предотвращении инцидентов с химикатами в зоне боев
Политика
МИД предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Кремле отреагировали на пост постпреда Украины о «керченских мостах» Политика, 12:46
Компания по релокации оценила долю вернувшихся в Россию Политика, 12:45
Почему инвентаризация окажется пустой тратой времени — 5 ошибок Pro, 12:44
Экс-менеджер «Локомотива» отказал «Баварии» ради сборной Австрии Спорт, 12:40
В Кремле не увидели смысла в мирных переговорах по Украине без России Политика, 12:39
Израиль опроверг причастность к массовым захоронениям в Газе Политика, 12:35
Кремль предложил прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе Политика, 12:33
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В мэрии анонсировали строительство в ЗАО нового здания для Гостехнадзора Город, 12:31
В Кремле назвали голословными обвинения США в использовании химоружия Политика, 12:30
Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу рилса в Instagram Общество, 12:28
Инвесторы за день вывели из биткоин-ETF рекордные $564 млн Крипто, 12:24
Кремль оценил влияние новых санкций США на партнеров России Политика, 12:23
Иран ввел санкции против главы Минобороны Великобритании Политика, 12:23
Диана Шурыгина заявила, что сама попросила забрать ее в полицию Общество, 12:10