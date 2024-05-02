В Кремле назвали голословными обвинения США в использовании химоружия

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Обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, они ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — ответил Песков на просьбу прокомментировать обвинения Госдепартамента США в адрес России в использовании химоружия.

Американский Госдеп 1 мая заявил, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении трех российских правительственных учреждений, которые, по данным Госдепа, связаны с «российскими программами по химическому и биологическому оружию». Под ограничения также попали четыре российские компании, которые, как считают США, помогали таким учреждениям.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал обвинения в применении химоружия одиозными и безосновательными. По его мнению, с помощью введения санкций США пытаются «запугать» партнеров России.