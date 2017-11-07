Вычетов три года ждут

Верховный суд разрешил ФНС менять решения

ФНС может отменять решения нижестоящих налоговых органов по льготам и вычетам в течение трех лет после проведения проверки, решил Верховный суд. Налогоплательщики не могут повлиять на процесс пересмотра, указывают юристы

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Верховный суд (ВС) разрешил органам Федеральной налоговой службы (ФНС) отменять решения нижестоящих управлений и инспекций по налоговым льготам и вычетам, а также определил, что «срок давности» для пересмотра решений составляет три года после окончания контролируемого налогового периода. Юристы указывают, что решение суда расширяет полномочия налоговых органов, а у налогоплательщиков фактически нет возможности влиять на процесс отмены и пересмотра принятых решений.

Суть спора

ВС отклонил кассационную жалобу ООО «Аквамарин», которое оспаривало действия ФНС, отменившей принятое в пользу компании решение нижестоящего управления.

ООО «Аквамарин», занимающееся производством ювелирных изделий в Костромской области, оспаривало решение региональной инспекции ФНС №7. В мае 2014 года инспекция провела камеральную проверку компании на основе декларации по НДС. По итогам проверки фирму привлекли к ответственности за налоговые правонарушения: инспекция посчитала, что компания использовала контрагентов для получения необоснованной налоговой выгоды. «Аквамарину» было отказано в возмещении НДС на 26,6 млн руб., начислен штраф 2,1 млн руб. и пени 0,47 млн руб., компания также должна была доплатить недоимку по НДС в размере 10,8 млн руб.

«Аквамарин» не согласился с решениями инспекции и обратился в вышестоящее управление ФНС по Костромской области. В ноябре 2014 года управление согласилось с требованиями налогоплательщика и отменило решение нижестоящей инспекции, так как «налоговым органом не представлено доказательств, которые в должной степени подтверждают согласованность действий общества и его контрагентов». Однако ФНС России посчитала, что решение управления не соответствует закону, и в порядке контроля за нижестоящим налоговым органом отменила его в декабре 2015 года. «Аквамарин» оспорил решение ФНС в Арбитражном суде Москвы и Девятом арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции согласились с доводами налоговой и оставили решение в силе.

В кассационной жалобе, направленной в ВС, «Аквамарин» просил отменить решения нижестоящих судов и отменить решение ФНС, ссылаясь на существенные нарушения судами норм материального права. ВС не согласился с истцом и оставил решение ФНС в силе.

​Также ВС подтвердил, что вышестоящие органы ФНС могут отменять решения нижестоящих в соответствии с п. 3 ст. 31 Налогового кодекса в случаях нарушения налогового законодательства в целях восстановления законности. Отдельно суд подчеркнул, что полномочия по отмене решений нижестоящих налоговых органов должны быть ограничены по времени. «Наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступить неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий», — говорится в определении ВС. Суд пришел к выводу, что вышестоящий налоговый орган вправе отменять решения нижестоящих в пределах трех лет с момента окончания налогового периода, в отношении которого проводилась проверка.

В ФНС отметили, что определение ВС не внесет кардинальных изменений в судебную практику, поскольку Конституционный суд вынес подобное решение еще в 2010 году. Согласно статистике ФНС, отмена решений нижестоящих органов связана с «позитивной для налогоплательщиков» практикой. С 2015 года территориальными управлениями ФНС было отменено 2114 решений, 2069 из них принято​ в пользу налогоплательщиков, сообщили РБК в ФНС. «Чрезмерного или необоснованного вмешательства ФНС России в компетенцию и полномочия нижестоящих налоговых органов либо злоупотребления предоставленными законом полномочиями по отмене решений нижестоящих налоговых органов при осуществлении текущего контроля за их законностью вышеуказанная статистика не подтверждает», — отмечается в сообщении налоговой службы.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Процедура, на которую нельзя повлиять

Ситуации, аналогичные спору «Аквамарина», встречаются довольно редко, далеко не все решения налоговых органов проверяются вышестоящими. Для такой проверки должна появиться информация о неправомерности принятых решений, считает руководитель налоговой практики юридической фирмы Tilling Peters Екатерина Болдинова. Важно, что ФНС самостоятельно и инициативно исправила «ошибку», причем в рамках процедуры, на которую налогоплательщик никак не мог повлиять, объясняет она. Этот подход представляется весьма радикальным.

«НК предусматривает конкретные правила и процедуры для каждого вида проверок, и в каждой из таких процедур у налогоплательщика есть определенные права и гарантии их соблюдения. Однако самостоятельное вмешательство вышестоящего налогового органа во взаимоотношения налогоплательщика с администрирующим его налоговым органом означает, что налогоплательщик в такой ситуации лишен каких-либо прав, кроме права на оспаривание решений», — считает Болдинова.

Верховный суд закрепил в определении довольно радикальный вывод, предоставив налоговому органу крайне широкие полномочия, согласен старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Выходит, что теперь налогоплательщик еще долго не сможет забыть о произведенных когда-то и снятых на уровне управления доначислениях», — говорит он.

Что это значит для бизнеса

ВС предложил ограничить полномочия вышестоящих налоговых органов пересмотром тех решений, которыми налогоплательщику были предоставлены льготы и вычеты. «Такое ограничение, очевидно, простимулирует налоговые органы минимизировать количество позитивных для налогоплательщиков решений [по льготам и вычетам]», — опасается Болдинова.

Отмена решений нижестоящих налоговых органов связана с неправильным применением ими законодательства о налогах и сборах, в том числе с учетом складывающейся судебной практики и правовых позиций ВС, пояснили РБК в ФНС. Отмена таких решений направлена на исключение необоснованных претензий налоговых органов к налогоплательщикам и поддержку обоснованных доначислений, отметили также в ФНС.

Судебная практика по подобным спорам немногочисленная, но решения выносятся вполне однозначные, указывает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. «Из других известных аналогичных дел можно привести дело ООО «Чистюля» (А40-36957/2016) и определение ВАС от 18 апреля 2013 года (.pdf), в котором было подтверждено право вышестоящего органа на отмену решения нижестоящего в порядке подчиненности. На данное определение ссылались, в частности, суды, рассматривавшие дело ООО «Аквамарин», — указывает Овеснов.

Нельзя застраховать себя от ситуации, когда бизнес прошел камеральную проверку, а через некоторое время вышестоящая инстанция пересматривает акт проверки и доначисляет налоги, считает партнер Vinder Law Office Артем Горюнов, но можно заранее подготовиться. «Суды склонны вставать на сторону налоговых органов — в частности, потому, что налогоплательщики не готовы к проверкам. Все аргументы нужно выкладывать сразу, на стадии камеральной проверки, потому что, когда спор переходит в вышестоящий уровень налоговой или в суд, уже ничего не добавишь», — советует юрист.

Претензии всегда начинаются на первичном уровне — в районной инспекции ФНС, указывает Горюнов, поэтому важно и нужно проверять добросовестность контрагентов, следуя всем рекомендациям ФНС: убедиться, что компания белая, находится по указанному адресу, сдает отчетность и прочее.

Важность хранения документов и отчетности за прошедшие налоговые периоды становится еще выше, а компаниям необходимо не только тщательно готовиться к проверке, но и быть готовыми аргументированно защищать свою позицию в случае спора с ФНС, говорит юрист.