Картельная партия ФАС

Антимонопольная служба просит больше полномочий

Антимонопольная служба подготовит масштабный проект по расширению своих полномочий в борьбе с антиконкурентными соглашениями. Сейчас ущерб от картелей составляет до 2% ВВП ежегодно, оценивают в ведомстве

Фото: Евгений Стецко / fotoimedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает масштабные изменения в законодательстве, которые дадут ей больше полномочий для расследований. Служба опубликовала уведомление о начале разработки такого проекта, который позволит ей изымать у компаний документы и предметы, брать у ее представителей объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности и охраняемой законом тайны.

Как следует из уведомления, служба рассчитывает, что изменения вступят в силу в марте 2018 года. Представитель ФАС в воскресенье сообщил РБК, что поправки «в рабочем порядке обсуждались с правоохранительными органами». «Правительством и администрацией президента они пока не одобрены», — добавили в ФАС.

Ущерб в 2% ВВП

При проведении расследований по делам о картелях ФАС «сталкивается с активным противодействием, которое заключается в сокрытии и уничтожении информации, имеющей значение для доказывания противоправной деятельности», и предотвратить это можно, если дать ей право изымать документы компаний, подчеркивают в ФАС и напоминают, что такие полномочия уже есть у налоговиков и таможенников.

За прошлый год антимонопольщики возбудили свыше 330 дел, связанных с картелями, следует из уведомления ФАС. «Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей увеличилось на 18,4%, сговоров на торгах — на 28,4%. На 15% возросло количество дел о нарушении ст. 16 закона о защите конкуренции — об антиконкурентных соглашениях с участием органов власти», — перечисляют в ФАС. Срок жизни картеля увеличился до двух-трех лет, и если раньше количество аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось единицами или десятками, то «сейчас сговоры распространяются на сотни аукционов», пишет ФАС.

«По оценкам экспертов, ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5–2% ВВП ежегодно; завышение цен в случае картелей на торгах достигает 30% (от начальной стоимости предмета торгов), завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансграничными, международными картелями — 23%», — отмечают в ФАС. Как поясняет представитель ФАС, о​ценка ущерба в 2% ВВП подразумевает потери экономики «от всех, в том числе и латентных антиконкурентных соглашений», в том числе от картелей на торгах, на товарных рынках, от трансграничных картелей и «антиконкурентных соглашений с участием органов власти». Бюджеты всех уровней, отмечает служба, теряют от картелей сотни миллионов рублей ежегодно (имеется в виду ущерб от уже выявленных картелей).

Картели часто соответствуют признакам организованных преступных групп, от них пострадали стратегически важные проекты, такие как разработка смет для строительства космодрома Восточный, «строительство дорог и больниц, добыча водных биологических ресурсов, поставка медикаментов и медицинского оборудования, обеспечение населения продуктами». От картелей страдают Минобороны, ФСБ, МВД, Счетная палата, ЦИК, налоговики и таможенники, указывают в ФАС.

На опасность картелей глава службы Игорь Артемьев обращал внимание на коллегии ведомства в начале этого года. «Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики», — заявлял Артемьев. Иногда ФАС удается справиться своими силами, но в целом силовики «устранились» от борьбы с картелями, говорил Артемьев: «Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов». Он подчеркивал, что ФАС не будет просить полномочий по оперативно-разыскной деятельности. Но сейчас возможности службы «не отвечают тем вызовам экономической безопасности государства, возникновение которых обусловлено деятельностью картелей», так как с развитием технологий у компаний появляется много «возможностей по сокрытию информации», отмечается в опубликованном в пятницу уведомлении службы.

Опасения бизнеса

ФАС возбуждает значительно больше дел по сравнению с европейскими и американскими антимонопольными регуляторами, оценивает зампред комитета по развитию конкуренции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Ситников. «Всегда встает вопрос: а можно ли, возбуждая тысячи дел в год, проводить расследования качественно?» — отмечает он. Необходимо определиться, нужно ли в России возбуждать тысячи дел о картелях, которые сопровождаются также возбуждением уголовных дел, рассуждает он. Возможно, нужно направить усилия ФАС в сторону разъяснительной работы и мониторинга нарушений, считает Ситников.

Надо понять, какое количество картелей ФАС «взяла за руку», а какое было просто «похоже» на картель, говорит эксперт. Большая часть новых дел коснется не больших компаний, а среднего бизнеса, прогнозирует он. Та же налоговая давала разъяснения по критериям недобросовестного поведения, прежде чем усиливала давление, отмечает Ситников. В России много управлений ФАС, и нужно убедиться, что расширение полномочий по борьбе с картелями не станет использоваться для «неконкурентных практик», то есть для давления на одну компанию в интересах другой, добавляет он.

Выглядит странным, что ФАС сосредотачивается на борьбе с картелями, но «не предпринимает заметных усилий» по контролю за тарифами естественных монополий, то есть «реальных монополистов», от действий которых несу​т потери и бизнес, и бюджет, полагает вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. «Мы не можем поддержать их в этой инициативе, так как считаем, что они уходят от тех дел, в том числе в части картелей, которыми должны заниматься», — отмечает она.

Не только ужесточение

Бороться с антиконкурентными соглашениями ФАС, в частности, предлагает смягчением ответственности за участие в картелях. Те из их участников, что будут сотрудничать с ФАС, смогут рассчитывать на снижение административного штрафа или вовсе на освобождение от него. Соответствующие изменения ФАС предлагает внести в Кодекс об административных нарушениях. Такая мера позволит «получить информацию об антиконкурентных соглашениях, в том числе об их продолжительности, конкретных проявлениях, включая доказательства, от непосредственных участников антиконкурентного соглашения», а участники картеля смогут выйти из него «с наименьшими потерями».

Служба также хочет разработать порядок такого смягчения, который «дает возможность гарантировать «место в очереди» на смягчение ответственности за участие в картеле». Ведомство планирует зафиксировать «обращения, заключение соглашения о сотрудничестве, условия таких соглашений о сотрудничестве и условия их прекращения».

Изменения должны появиться и в Уголовном кодексе. ФАС предлагает скорректировать формулировки законодательства о картелях в соответствии с законом о конкуренции, закрепить в документе отдельные составы преступлений для картелей на торгах, ввести отдельный состав преступлений «для лиц, использующих свое положение в коммерческих и иных организациях, для участников картелей, причинивших особо крупный ущерб или позволивших извлечь доход в особо крупном размере». В то же время лицо, первым признавшееся в участии в картеле, освобождается от уголовной ответственности, согласно предложению ФАС, от него также не будут требовать возмещения ущерба.

Главное при разработке такого механизма — убедиться, что потенциальные информаторы не будут вводить антимонопольную службу в заблуждение в недобросовестных целях, отмечает Ситников.

Сохранить

Сохранить