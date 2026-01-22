 Перейти к основному контенту
0

Президент Филиппин провел ночь под наблюдением врачей

Фердинанд Маркос-младший
Фердинанд Маркос-младший (Фото: Artur Widak / ZUMA / Global Look Press)

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший провел ночь на 22 января под медицинским наблюдением, продолжая исполнять обязанности, сообщила пресс-секретарь Клэр Кастро на брифинге.

«Президент продолжал исполнять свои обязанности, находясь под медицинским наблюдением, и вернулся в [официальную резиденцию] Малаканьянг», — сказала Кастро (цитата по PhilStar Global).

Она не сообщила причину плохого самочувствия Маркоса. По словам пресс-секретаря, президент почувствовал недомогание и из предосторожности решил провести ночь под наблюдением врачей. Ему порекомендовали отдохнуть, состояние президента остается стабильным, уточнила Кастро.

Она добавила, что у Маркоса запланированы две частные встречи в течение дня.

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4
Общество

Издание уточнило, что Маркос должен был присутствовать на церемонии награждения «Выдающиеся молодые люди 2025 года». Однако от его лица на церемонии присутствовал исполнительный секретарь Ральф Ректо.

