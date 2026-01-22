Президент Филиппин провел ночь под наблюдением врачей
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший провел ночь на 22 января под медицинским наблюдением, продолжая исполнять обязанности, сообщила пресс-секретарь Клэр Кастро на брифинге.
«Президент продолжал исполнять свои обязанности, находясь под медицинским наблюдением, и вернулся в [официальную резиденцию] Малаканьянг», — сказала Кастро (цитата по PhilStar Global).
Она не сообщила причину плохого самочувствия Маркоса. По словам пресс-секретаря, президент почувствовал недомогание и из предосторожности решил провести ночь под наблюдением врачей. Ему порекомендовали отдохнуть, состояние президента остается стабильным, уточнила Кастро.
Она добавила, что у Маркоса запланированы две частные встречи в течение дня.
Издание уточнило, что Маркос должен был присутствовать на церемонии награждения «Выдающиеся молодые люди 2025 года». Однако от его лица на церемонии присутствовал исполнительный секретарь Ральф Ректо.
