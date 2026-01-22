 Перейти к основному контенту
The Telegraph узнала условия сделки Трампа по Гренландии

The Telegraph: США в сделке по Гренландии получат контроль над военными базами
Согласно предполагаемой сделке, остров не будет продан США, рассказали источники. США получат независимый контроль над своими военными базами на территории Гренландии, узнала The Telegraph
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Предполагаемая сделка американского президента Дональда Трампа по Гренландии не предусматривает продажи острова США, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Вместо этого согласованные в Давосе рамки позволят США получить суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. По предложению, аналогичному соглашению Великобритании с Кипром, эти базы будут считаться территорией США.

Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году, но бывшая метрополия настояла на том, чтобы сохранить за собой две большие территории, на которых были размещены британские военные базы Акротири и Декелия. По условиям Цюрихско-лондонского договора, юридически это земля Великобритании.

В мае 2022 года власти Кипра и Великобритании объявили о начале реализации соглашения, отменяющего ограничения на развитие территорий британских военных баз Акротири и Декелия.

Таким образом, США смогут проводить военные операции, разведку и обучение, а также будут способствовать местному развитию, потенциально включая добычу редкоземельных металлов.

Газета также узнала, что начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы позволить политической напряженности улечься.

Дмитриев задался вопросом о судьбе Канады после сделки США по Гренландии
Политика

Накануне вечером Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что не введет пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивлялись присоединению Гренландии к США.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп также подчеркнул, что США не будут применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В интервью CNBC президент ранее рассказал о наличии «концепции сделки» по Гренландии. Он утверждал, что это соглашение будет действовать «вечно».

The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом обсуждений, писала, что в сделку США по Гренландии могут войти небольшие участки территории острова. По информации газеты, обсуждалось, что США могли бы построить там военные базы.

Портал Axios также узнал, что обсуждаемое соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Данией над островом. Предложение Рютте Трампу предполагает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Штатам строить военные базы на острове, если НАТО считало это целесообразным.

