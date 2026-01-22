 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией сбили 31 беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью ПВО сбила над российскими регионами 14 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над Волгоградской областью уничтожили четыре дрона, по три перехватили над Крымом и Ростовской областью, еще два — в Брянской области, по одному аппарату сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего
Политика
Фото:muratkumpilov / Telegram

Накануне вечером прием и выпуск воздушных судов временно приостановили аэропорты Волгограда (Гумрак), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Краснодара (Пашковский), Геленджика и Сочи. Позднее они восстановили работу. Ограничения на полеты в российских авиагаванях вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Так, вечером 21 января дроны ударили по портовым терминалам на Кубани, в результате чего на их территории начался пожар. Всего загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. На момент подготовки материала очаг возгорания в одном из них полностью потушен, на другом — ликвидировано открытое горение.

В результате этой атаки погибли три человека, еще восемь госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

