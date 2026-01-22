ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Генпрокуратура обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы по иску об изъятии имущества стоимостью 1,2 млрд руб. у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его близких. Это следует из картотеки дел суда.

Жалобу подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Апелляция была подана 20 января.

Решение по делу Иванова суд вынес 5 декабря 2025 года. Тогда был частично удовлетворен иск генпрокуратуры об изъятии в доход государства у Иванова и связанных с ним лиц 1,2 млрд руб.

