Дело Тимура Иванова⁠,
0

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Сюжет
Дело Тимура Иванова

Генпрокуратура обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы по иску об изъятии имущества стоимостью 1,2 млрд руб. у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его близких. Это следует из картотеки дел суда.

Жалобу подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Апелляция была подана 20 января.

Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
Политика
Тимур Иванов

Решение по делу Иванова суд вынес 5 декабря 2025 года. Тогда был частично удовлетворен иск генпрокуратуры об изъятии в доход государства у Иванова и связанных с ним лиц 1,2 млрд руб.

Материал дополняется.

Персоны
Романов Илья, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
