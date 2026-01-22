 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года

Трамп назвал Вэнса, Рубио и Бессента возможными преемниками на выборах 2028 года
Фавориты уже есть, но пока говорить о выборе конкретного еще рано, заявил Трамп. В то же время он назвал среди возможных кандидатов на выборах 2028 года Вэнса, Рубио и Бессента
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

У Республиканской партии есть «хорошая скамья» преемников, способных баллотироваться на выборах президента в 2028 году и продолжить наследие Дональда Трампа. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу NewsNation.

«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», — сказал он.

Трамп отметил, что у него есть фавориты, но сейчас слишком рано раскрывать их имена, так как ситуация может измениться. Он тем не менее выделил вице-президента Джей Ди, госсекретаря Марко Рубио и глву Минфина Скотта Бесента, которых назвал великолепными.

Axios раскрыл пять пунктов Вэнса по избранию президентом США
Политика
Джей Ди Вэнс

Ранее Трамп допустил, что Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом от Республиканской партии на будущих выборах. «Очевидно, еще слишком рано об этом говорить, но он делает отличную работу и, вероятно, является фаворитом на данный момент», — отметил тогда Трамп. Он также допустил, что Рубио «возможно, будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме».

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020-м он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024-м. 22-я поправка США запрещает одному человеку занимать пост президента более двух. Свое выдвижение на пост вице-президента в 2028 году он исключил в минувшем октябре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Республиканская партия США выборы президента
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп не увидел нужды в ближайших выборах в США
Политика
Трамп признал себя диктатором
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
The Times узнала, что военные США не подготовлены к операциям в Арктике Политика, 08:43
В портовом терминале на Кубани потушили пожар после атаки БПЛА Политика, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
С 2026 года на УСН 15% можно учесть почти любые расходы. Но есть рискПодписка на РБК, 08:22
The Telegraph узнала условия сделки Трампа по Гренландии Политика, 08:20
Президент Филиппин провел ночь под наблюдением врачей Политика, 08:09
«Лента» объявила о ребрендинге OBI Бизнес, 08:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Теперь Запад учится у Китая»: как китайские компании покорили мирПодписка на РБК, 07:56
Над Россией сбили 31 беспилотник Политика, 07:40
«Управляемый взлет». 4 сценария для российской экономики в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Трамп назвал возможных преемников на выборах 2028 года Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Почему банкам в 15 раз повысят отчетный порог по сделкам с недвижимостьюПодписка на РБК, 07:00
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей Политика, 06:51