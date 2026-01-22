 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Ребрендинг проведут поэтапно в течение года, он затронет не только название (станет «DOM Лента»), но и визуальную составляющую, вывески, униформу и коммуникации с покупателями. «Лента» объявила о покупке OBI в середине января
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сеть строительных гипермаркетов и товаров для садоводства «OBI Россия» проведет ребрендинг: она будет работать под новым названием — «DOM Лента» («Дом Лента»). Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Ленты».

«Бренд «DOM Лента» («Дом Лента») подчеркивает ключевую роль дома в жизни современного человека. Дом — это понятие, выходящее за рамки одного определения. Это не просто стены и квадратные метры, а пространство для семьи, отдыха и самореализации», — объяснили в компании основу новой концепции.

Там отметили, что ассортимент товаров для строительства, ремонта и сада будет сохранен, также останутся сезонные категории. Сервисы и комплексные услуги, которые предоставляет «OBI Россия», намерены развивать и дальше.

Переход на новый бренд будет проходить поэтапно в течение 2026 года: изменения произойдут уже в первом квартале. Он затронет визуальные элементы (как правило, к ним относят логотип, цвета, шрифты, слоганы и др.), вывески магазинов, коммуникации с покупателями и униформу сотрудников. Сайт и мобильное приложение сети также будут обновлены. Магазины при этом будут работать в штатном режиме.

«Лента» объявила о покупке OBI
Бизнес
Фото:Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

Объем инвестиций в ребрендинг в компании раскрыть отказались. Говоря о причинах начать его, там пояснили, что за последние годы российская сеть изменилась: «обновились процессы, углубился подход к товарному предложению, сервисам и услугам, усилился фокус на потребностях покупателей в категории товаров для строительства, ремонта, дачи и сада». Ребрендинг — результат планомерной стратегической работы с брендом, пояснили в «Ленте».

OBI сообщил о скором переименовании в «DOM Лента» еще 12 января. На следующий день группа «Лента» объявила о покупке активов сети.

В сделку вошли 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Интеграция активов, как запланировано, будет проходить поэтапно до мая этого года.

Сделка позволит «Ленте» выйти в новый формат DIY (Do It Yourself, «Сделай сам»), а также «создаст предпосылки для создания новых уникальных предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов группы «Лента», поясняли в компании.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала военной операции на Украине в 2022 году она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. На тот момент в стране у нее было 27 гипермаркетов, в которых работали около 4,9 тыс. человек, или примерно одна десятая общей численности персонала OBI в мире.

Позднее компания продала шесть юрлиц российской сети местным инвесторам. Затем владельцы OBI несколько раз менялись. В конце апреля 2022 года магазины возобновили работу. Сегодня в России работают 25 гипермаркетов OBI с 4 тыс. сотрудников.

Основной владелец «Ленты» — «Севергрупп» Алексея Мордашова (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $28,6 млрд).

