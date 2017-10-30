Опять 0,25

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Газета № 185 (2682) (3010) Финансы, 27 окт, 13:32
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Центробанк снизил ключевую ставку
ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых, допустив возможность ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний. Такой осторожный сигнал заставил экспертов скорректировать ожидания на конец года
Фото: Любовь Мишина для РБК

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 27 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 8,25% годовых, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза, говорится в релизе. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — сообщил Банк России.

40 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg накануне заседания, ожидали, что регулятор снизит ее на 0,25 п.п., до 8,25% годовых.

Таким образом, Банк России уже в пятый раз за 2017 год снижает ставку. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п.п., в июне и марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июле — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.

Принимая решение о смягчении денежно-кредитной политики, ЦБ учитывал, что недельная инфляция в последнюю неделю — с 17 по 23 октября — составила 0,1%, после того как шесть недель подряд показатель недельной инфляции был равен нулю. С начала года потребительские цены увеличились на 1,9%, свидетельствуют данные Росстата. Президент России Владимир Путин 16 октября одобрил осторожный подход в денежно-кредитной политике Центробанка при решении о ставке.

По прогнозам ЦБ, инфляция составит около 3% в конце 2017 года. «В дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%», — отмечает Банк России в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Реакция рынка

ЦБ дает понять, что он очень осторожен, и, несмотря на годовую инфляцию ниже 4%, допускает, что индекс потребительских цен может быть как выше таргета, так и ниже, отмечают эксперты. «Так как снижение ставки составило не 0,5 п.п., а 0,25 п.п., ЦБ, судя по всему, хочет убедиться, что летнее снижение инфляции связано не только с низкой продовольственной инфляцией. Но что касается таргета, то он остается прежним», — говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин.

По оценкам «Ренессанс Капитала», до конца года будет еще одно снижение ставки, и во второй половине следующего года ЦБ перейдет к обещанной нейтральной денежно-кредитной политике при ставке 7–7,25%.

На оставшемся в 2017 году декабрьском заседании ЦБ может принять решение о cнижении ставки на 25 б.п. в связи со снижением инфляции, а также возможной стабилизацией темпов экономического роста на текущем уровне порядка 2%, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

До оглашения решения совета директоров ЦБ главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагала, что на следующем заседании регулятор снизит ставку уже на 50 б.п., до 7,5–7,75% годовых. Однако после заседания она изменила свой прогноз. «ЦБ отмечает, что замедление инфляции носит краткосрочный характер, обращает внимание на среднесрочные риски. Если регулятор настроен на оценку балансов риска, то снижение ставки до конца года не составит, скорее всего, более 0,25 п.п.», — считает она.

Курс доллара на Московской бирже, торговавшийся в последний час перед объявлением решения в узком диапазоне 58,10–58,17 руб., после решения о ставке увеличил колебания. В первые три минуты после публикации сообщения ЦБ рубль укрепился, доллар подешевел на 15 коп. (с 58,16 до 58,01 руб.). Затем рынок развернулся, и по состоянию на 14:00 мск доллар стоил уже 58,26 руб. — на 10 коп. больше, чем в момент объявления решения о ставке.

Что сдерживает ЦБ при решении о ставке?

Несмотря на невысокую годовую инфляцию, риски ускорения роста потребительских цен сохраняются, считают экономисты. По словам Наталии Орловой, ускорение инфляции в сентябре до максимальных значений с начала года и отставание розничных цен на бензин от оптовых — сигналы, которые свидетельствуют о потенциальном ускорении инфляционного давления.

Помимо этого есть неопределенность по поводу назначения нового главы ФРС, добавляет Орлова. «Сочетания этих факторов, с одной стороны, подталкивают ЦБ занять консервативную позицию, но с другой — уровень инфляции сам по себе говорит в пользу более радикального снижения ставки», — говорит Орлова.

Отчет Росстата за сентябрь свидетельствует о хрупкости экономического роста, а резкий рост цен производителей в сочетании с разворотом динамики цен на фрукты и овощи указывает на рост среднесрочных инфляционных рисков, отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Еще один из сдерживающих факторов для ЦБ — это планы американского Минфина по вводу санкций в отношении российского финсектора до конца этого года, говорит аналитик «ГК Финам» Сергей Дроздов. Доля нерезидентов в нашем финсекторе составляет около 32%, напоминает он.

Что дальше?

Эксперты отмечают, что годовая инфляция все больше отклоняется от целевого значения. Ранее это уже вынуждало Банк России даже скорректировать формулировку своего таргета с 4% до вблизи 4%. Пятничное решение регулятора по ставке риски такого устойчивого колебания цен сохраняет, говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он указывает на целый ряд факторов, ставших причиной отклонения. «Первый фактор — это низкая экономическая активность. Второй фактор — это низкая эффективность банковской системы, которая не кредитует активно экономику. По идее банки должны быть основным каналом трансмиссии, но сейчас они с этой функцией не справляются, что также оказывает давление на инфляцию», — перечисляет он.

Вместе с тем сильного влияния на рынок решение Банка России на октябрьском заседании вряд ли окажет, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Рынок в целом сейчас смотрит не на конкретное снижение, а на то, какова будет дальнейшая траектория ключевой ставки, добавляет он.

По словам Олега Кузьмина из «Ренессанс Капитала», ставки по кредитам и депозитам реагируют на снижение ключевой ставки с лагом в 6–18 месяцев. «Поэтому снижение банковских ставок, которое мы увидим в ближайшие месяцы, будет включать в себя эффекты от итогов прошлых заседаний», — отметил он.

С учетом прогнозов по повышению ставки ФРС в этом году и снижения привлекательности операций carry trade давление на рубль в ближайшие месяцы будет нарастать, прогнозирует Сафонов. По прогнозам «БКС Ультима», в декабре доллар может стоить 59,5–60,5 руб., евро — 70–71 руб.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Центробанк , инфляция , ставка ЦБ
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