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Политика ,  
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Белорусскую службу DW признали экстремистским формированием

МВД Белоруссии признало местную службу DW экстремистским формированием
Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press
Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

МВД Белоруссии признало белорусскую службу медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в России иноагентом) экстремистским формированием. Это следует из реестра, опубликованного на сайте ведомства.

По версии МВД, «группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность». Решение о внесении в реестр экстремистских формирований ведомство вынесло 29 апреля.

Белорусская служба DW стала 198-й организацией в списке экстремистских формирований. Всего в реестр 199 пунктов, последним в него внесли издание «UDF — Новости Беларуси».

В Белоруссии признали экстремистскими видео на YouТube-канале Юрия Дудя
Технологии и медиа
Юрий Дудь

Ранее экстремистскими формированиями власти Белоруссии признали в том числе телеканалы «Белсат» и «Ранак», агентство БелаПАН, правозащитный центр «Вясна», телеграм-канал «Кибер-Партизаны», аккаунт в TikTok «ЧАГО БРЭШАШ?» и YouTube-канал «Жопа с усами».

Теги
Белоруссия экстремистская организация МВД Белоруссии
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