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Военная операция на Украине ,  
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КНДР назвала вопросом времени поражение США на Украине

Минобороны КНДР назвало вопросом времени поражение США на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
ATACMS
ATACMS (Фото: Getty Images)

США на Украине ждет поражение, это лишь вопрос времени, поскольку никакая военная помощь не поможет победить Россию. Такое мнение высказал начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР, его заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что США втайне поставили Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Представитель Минобороны считает, что после передачи такого вооружения «стала более очевидной натура нарушителя мира, подстрекающего к эскалации конфликта».

Начальник департамента военных внешних дел оборонного ведомства КНДР заявил, что поставка дальнобойных ракет «ни в коем случае не изменит ситуацию в войне». «Мир увидит более небезопасные США и поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени», — говорится в заявлении. Сотрудник Минобороны подчеркнул, что «никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России».

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В середине октября 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передали Украине небольшое количество ракет ATACMS. Тогда же сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявили, что украинская армия впервые применила эти ракеты, ударив по Бердянску. Позже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ использовали ATACMS.

Кремль неоднократно критиковал передачу западного оружия и военной техники Киеву. Президент России Владимир Путин назвал «ошибкой» поставки Украине дальнобойных ракет и заявил, что они кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Он заверил, что российские войска будут отражать атаки с помощью ATACMS.

КНДР назвала вопросом времени поражение США на Украине
КНДР назвала вопросом времени поражение США на Украине

Теги
КНДР Северная Корея США ATACMS ракеты военная помощь
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