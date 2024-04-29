В «Коррозии металла» рассказали о состоянии барабанщика после задержания

Марк Бейгун (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Барабанщика «Коррозии металла» Марка Бейгуна шокировало задержание на концерте в Нижнем Новгороде, связи с музыкантом нет. Об этом рассказала РБК директор группы Мария Рунова. Подтвердить информацию лидера группы Сергея «Паука» Троицкого о том, что барабанщик впал в кому, она не смогла.

«Его очень сильно шокировала эта ситуация, это шокировало всех, но у него просто прямо паническая атака была. Мы даже не ожидали, что он настолько испугается», — сказала Рунова. Она уточнила, что не видела музыкантов около суток и не может дозвониться до барабанщика.

Ранее лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что барабанщик группы впал в кому после задержания в Нижнем Новгороде. Подробностей он не привел.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на одного из музыкантов «Коррозии металла» сообщает, что Троицкий выдумал историю с комой, чтобы привлечь внимание к действиям силовиков, сорвавших концерт группы. «Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем смысл такой жестокости?» — сказал Baza участник коллектива.

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта туда ворвались силовики, задержали музыкантов и еще около 40 зрителей. По словам директора группы, поводом стали древнеславянские символы «в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», изображенные на мерче коллектива.

На следующий день Нижегородский районный суд оштрафовал лидера «Коррозии металла», а также двух гитаристов Рамиля Зейналова и Даниила Буренкова на 1 тыс. руб. каждого за публичную демонстрацию нацистской символики.