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Умер тренер сборной Украины на Евро-2016 и советский футболист Фоменко

Умер тренер сборной Украины на Евро-2016 Михаил Фоменко
Он возглавлял сборную Украины с 26 декабря 2012-го по 23 июня 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы 2016 года
Михаил Фоменко
Михаил Фоменко (Фото: Zuma\TASS)

Тренер сборной Украины на чемпионате Европы-2016 Михаил Фоменко умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба киевского «Динамо», ветераном которого являлся Фоменко.

Фоменко скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Он возглавлял сборную Украины с 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года. Под его руководством команда впервые в истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы 2016 года (в 2012-м выступала в основном этапе в качестве хозяйки турнира). На Евро-2016 сборная потерпела поражения во всех трех играх, после чего Фоменко покинул свой пост.

Дважды признавался тренером года на Украине (1993, 2001 годы). Из национальных команд также руководил сборной Гвинеи. Наибольшего успеха на тренерской должности достиг в киевском «Динамо», который привел к победам в чемпионате (1992/93) и Кубке страны (1993).

В России тренировал белгородский клуб второго дивизиона «Салют» (2010/11).

В качестве игрока выступал за «Спартак» из Сум, луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», в составе которого стал трехкратным чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), двукратным обладателем Кубка СССР (1974, 1978), а также победителем Кубка обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубка УЕФА (1975).

В составе сборной СССР Фоменко завоевал серебро чемпионата Европы-1972 и бронзу Олимпийских игр 1976 года. Однако на Евро-1972 года игрок ни разу не вышел на поле. Всего провел за сборную СССР 24 матча, в трех из которых выходил с капитанской повязкой.

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