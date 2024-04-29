«Врачи без границ» предупредили о десятках тысяч «тихих убийств» в Газе Мирное население страдает от острого недоедания и опасных инфекций из-за разрушений и антисанитарии

Тысячи людей могут погибнуть в секторе Газа даже в случае скорого прекращения огня, предупредили «Врачи без границ». Причина — заболевания, спровоцированные антисанитарией и нехваткой еды

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

Продолжающиеся боевые действия в секторе Газа сопровождаются не только значительными жертвами среди мирного населения палестинского эксклава от израильских авиаударов, но и многочисленными «тихими убийствами», то есть предотвратимыми в нормальной ситуации смертями от заболеваний, вызванных коллапсом здравоохранения и антисанитарией в охваченном войной регионе, гласит доклад международной благотворительной организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), с которым ознакомился РБК.

Жертвами вооруженного конфликта уже стали более 32 тыс. жителей сектора Газа, 75 тыс. получили ранения. Еще около 8 тыс., предположительно, находятся под обломками зданий, разрушенных бомбардировками, говорится в документе. MSF также упоминает исследование Центра гуманитарного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, согласно которому в случае продолжения боевых действий в течение полугода десятки тысяч людей в секторе могут погибнуть по причинам, не связанным с получением увечий, и этих смертей можно было бы избежать, если бы в регионе не шла война.

«Даже в случае прекращения огня в Газе, вероятно, произойдут тысячи таких смертей из-за того, что потребуется время для улучшения условий водоснабжения, санитарии и жилья, сокращения масштабов острого недоедания и восстановления системы здравоохранения», — говорится в докладе MSF.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанеся массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. С израильской стороны погибли 1,2 тыс. человек, еще около 240 были взяты в заложники. 27 октября 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции в секторе Газа, первоначальной целью которой объявила полное уничтожение ХАМАС.

Как обстоит ситуация с продовольственной безопасностью в секторе Газа

Крайне напряженная ситуация сложилась в Рафахе — самом южном населенном пункте сектора, расположенном на границе с Египтом. До конфликта в этом городе общей площадью 64 кв. км жили около 275 тыс. человек, но из-за бомбардировок и наземного наступления израильской армии около 1,7 млн мирных жителей и сотрудники благотворительных организаций, включая MSF, были вынуждены уйти с севера эксклава на юг.

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

К середине февраля плотность населения в Рафахе выросла до 22 тыс. человек на 1 кв. км. Как отмечают «Врачи без границ», поездка по Рафаху, которая прежде занимала 10 минут, может растянуться на час из-за сильной загруженности дорог и плотных рядов палаточных городков.

Вплоть до середины января 2024 года в Рафахе не фиксировали случаев недоедания среди местного населения и внутренне перемещенных лиц, бежавших из других частей сектора Газа. Однако из-за сокращения поступающих в эксклав объемов продовольствия и закрытия пекарен ситуация резко ухудшилась, и случаи умеренного и острого недоедания стали выявлять еженедельно.

В Рафахе «Врачи без границ» работают в двух центрах первичной медико-санитарной помощи — «Аш-Шабура» и «Аль-Маваси». За неделю сюда за амбулаторной помощью обращаются в среднем 5,2 тыс. человек, причем около 40% пациентов — дети и подростки младше 15 лет. В период с января по конец марта 2024 года MSF зарегистрировала в Рафахе 216 случаев умеренного и тяжелого острого недоедания у детей в возрасте до пяти лет, а также более 50 случаев среди беременных и молодых матерей.

«Эти цифры отражают лишь малую часть общей картины, поскольку они основаны на результатах обследования пациентов, поступающих в эти два центра первичной медико-санитарной помощи, в то время как многие жители Рафаха не имеют доступа к услугам MSF», — говорится в докладе.

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

В начале февраля израильские власти анонсировали наступление на Рафах, где, по их данным, укрываются уцелевшие батальоны ХАМАС и содержатся израильские заложники. Наземная операция откладывалась из-за того, что было необходимо эвакуировать мирных жителей в другие части сектора Газа, а также из-за давления США. CNN сообщал, что ЦАХАЛ планировала приступить к первой фазе операции еще 15 апреля, но ее пришлось перенести из-за иранской атаки в ночь с 13 на 14 апреля. 25 апреля советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что израильские военные скоро начнут наступление на Рафах. Израильские СМИ написали о привлечении к операции в Газе дополнительных бригад и стягивании к эксклаву тяжелой техники, а Planet Labs PBC обнародовала спутниковые снимки нового большого палаточного городка к западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа — предположительно, для эвакуации населения из Рафаха.

У благотворительных организаций практически нет доступа к северной части сектора Газа, где до сих пор остаются около 300 тыс. мирных жителей, но ситуация, по оценкам специалистов, там особенно тяжелая. Предположительно, каждый третий ребенок в возрасте до двух лет страдает от острого недоедания или истощения, а к маю в этой части палестинского эксклава начнется массовый голод, говорится в докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).

Согласно прогнозу специалистов, в случае продолжения войны и начала наземной операции в Рафахе массовый голод к середине июля охватит все остальные части сектора Газа, а почти половина населения, 1,1 млн человек, столкнется с «катастрофической» нехваткой продовольствия.

Какие заболевания приводят к росту смертности в Газе

Чаще всего к врачам MSF обращаются с инфекциями верхних дыхательных путей — это заболевание обнаруживают более чем у 40% пациентов. Жители Рафаха также жалуются на острую диарею и кожные заболевания, возросло и число заражений гепатитом А — прямое следствие антисанитарных условий и переполненности города.

«Врачи без границ» отмечают, что в октябре—ноябре 2023 года число зарегистрированных случаев острой диареи среди детей до пяти лет было в 25 раз выше, чем в аналогичный период 2022 года. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего с начала конфликта было зафиксировано 346 тыс. случаев; 31% больных (106 тыс.) — дети младше пяти лет.

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

Из-за нехватки горючего муниципальные власти прекратили вывоз отходов, и улицы Газы представляют собой груды мусора и реки из неочищенных сточных вод. Все это повышает риск загрязнения источников воды и дальнейшего распространения инфекций, предупреждают «Врачи без границ».

Тем временем в медицинские учреждения бесперебойным потоком поступают пострадавшие в результате боевых действий, нуждающиеся в операциях и ампутациях конечностей. Отсутствие должного медицинского ухода нередко приводит к раневым инфекциям: два центра, где работают бригады MSF, принимают более 100 подобных пациентов еженедельно.

Продолжающиеся боевые действия, гибель близких и тяжелые бытовые условия сильно отражаются на психическом здоровье палестинцев. MSF отмечает, что совладать с утратами особенно тяжело тем, кто не смог предать тела родных земле, так как те оказались под завалами.

Должную помощь не получают и палестинцы с диагностированными психическими заболеваниями (до конфликта — около 22% от населения сектора Газа, в том числе 5% больных биполярным расстройством и шизофренией). Единственная специализированная психиатрическая больница в секторе закрылась еще в ноябре 2023 года.

«Специалисты MSF по психическому здоровью, работающие в Газе, заметили, что в качестве отчаянной меры некоторые люди, ухаживающие за членами семьи с тяжелыми психическими расстройствами, прибегают к чрезмерному приему седативных препаратов, чтобы обезопасить их и не дать им причинить вред себе или другим, особенно тем, для кого «дом» теперь является переполненным убежищем, в котором они живут с другими перемещенными лицами», — говорится в докладе.

С какими трудностями сталкиваются гуманитарные миссии в Газе

«Врачи без границ» указывают, что израильская армия неоднократно проводила операции как в непосредственной близости, так и внутри медицинских учреждений, что нередко оборачивалось их полным закрытием. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН за 24 апреля, в секторе Газа частично функционируют лишь 11 из 37 больниц.

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

MSF отмечает, что на момент подготовки доклада жертвами вооруженного конфликта в секторе Газа стали более 200 работников различных гуманитарных организаций. 18 ноября конвой MSF попал под обстрел во время эвакуации сотрудников и членов их семей, хотя на автомобили были нанесены логотипы «Врачей без границ», два человека погибли. Всего же с начала конфликта организация потеряла пятерых сотрудников.

MSF утверждает, что даже после эвакуации на юг гуманитарные работники по-прежнему находятся в опасности, и высокий уровень незащищенности и отсутствие островков безопасности в значительной степени лишили MSF и другие международные организации возможности эффективно работать в большинстве районов сектора Газа. «Командам постоянно приходится принимать сложные оперативные решения о том, где и как действовать, зная, что они могут быть вынуждены эвакуироваться в любую минуту», — говорится в докладе.

1 апреля израильские военные по ошибке нанесли удар по гуманитарному конвою базирующейся в Вашингтоне World Central Kitchen (WCK), погибли семь человек — граждане Австралии, Польши, Великобритании, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Незадолго до удара представители миссии выгрузили больше 100 т продовольствия на складе в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора. Все свои передвижения они координировали с представителями ЦАХАЛ, а на их автомобили были нанесены опознавательные знаки и логотипы WCK.

После инцидента израильская армия провела расследование: было установлено, что военные совершили ошибку при идентификации цели и приняли представителей миссии за боевиков ХАМАС. Двое офицеров были отстранены от должностей, еще несколько получили выговоры.

Фото: пресс-служба «Врачи без границ»

«Врачи без границ» также выразили неудовлетворенность системой оповещений ЦАХАЛ о проведении гуманитарных операций (так называемый деконфликтинг) и отметили, что высказанные ими опасения так и остались без ответа со стороны израильских властей. «По мере того как катастрофа в Газе продолжает разворачиваться, сохраняющаяся нестабильность в сочетании с постоянным блокированием помощи израильскими властями серьезно ограничивает коллективные возможности гуманитарных организаций по принятию полномасштабных мер, необходимых для спасения жизней в Газе сегодня», — заключили эксперты MSF.