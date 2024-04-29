Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

Депардье доставили в полицейский участок, где ему предстоит допрос по очередному делу о домогательствах. Актер отрицает обвинения, в поддержку Депардье высказывались некоторые его коллеги

Жерар Депардье (Фото: Frederic Kern / IMAGO / Global Look Press)

Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, он находится в полицейском участке, где его допрашивают, сообщает BFMTV. По итогам допроса он может быть взят под арест.

«Жерара Депардье вызвали утром в понедельник и поместили под стражу в полиции по обвинению в сексуальном насилии», — пишет телеканал.

Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015) и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения.

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но, несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую и называл ее «шлюхой».

Всего более десятка женщин обвиняли Депардье в насилии и сексуальных домогательствах в разное время. В январе прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас, которая утверждала, что актер к ней приставал в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско». По ее словам, Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?» В ноябре прошлого года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием.

На фоне этих обвинений около 50 коллег Депардье написали письмо в его поддержку. В их числе актер Пьер Ришар, модель и бывшая первая леди Карла Бруни, актеры Венсан Перес и Бенуа Пулворд, режиссер Бертран Блие, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай, Эмманюэль Сенье, писатель Буалем Сансал и другие.