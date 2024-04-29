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Военная операция на Украине ,  
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Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъекта на востоке страны

Минэнерго Украины: на востоке был атакован энергообъект, повреждено оборудование
Сюжет
Военная операция на Украине
Этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Киеве, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье. В Минэнерго Украины сообщили о повреждении энергообъекта на востоке страны. Минобороны России об ударах не сообщало
Фото: energyofukraine / Telegram
Фото: energyofukraine / Telegram

На востоке Украины был атакован энергообъект, повреждено оборудование, отключалась воздушная линия ЛЭП, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского Минэнерго.

В национальном операторе «Укрэнерго» уточнили, что из-за повреждений по всей стране в отдельные часы сохраняется дефицит. Кроме этого, непогода оставила без электроснабжения один населенный пункт в Днепропетровской области, там продолжаются ремонтные работы. «По другим причинам» на утро были обесточены 406 населенных пунктов, добавили в министерстве и призвали экономить электричество.

«Вчера, 28 апреля, Польша дважды оказывала аварийную помощь украинской энергосистеме. Днем по запросу польского оператора энергосистемы Украина три часа, с 14:00 до 17:00, принимала излишки электроэнергии из Польши. А после 22:00 на два часа также по запросу польского оператора была активирована аварийная поставка электроэнергии от Украины в Польшу», — говорится в сообщении Укрэнерго в телеграм-канале.

На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в трех областях
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

В ночь на 29 апреля воздушная тревога звучала в Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Киеве, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье (Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последний месяц оно неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики на Украине (22 и 29 марта, 11 апреля и т.д.).

Среди разрушенных и поврежденных ранее объектов были названы: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъекта на востоке страны
Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъекта на востоке страны

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
электростанция ракетный удар Военная операция на Украине Минэнерго Украины Сумская область
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