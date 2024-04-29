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Александр Овечкин заявил, что плохо сыграл в плей-офф НХЛ

Овечкин — о вылете из плей-офф НХЛ: мы просто не забили, а я сыграл плохо
«Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли всухую проиграл «Рейнджерс». Александр Овечкин не набрал ни одного очка в четырех встречах и признал, что его звено упустило много шансов забить
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил недовольство своей игрой в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Слова Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в четвертом матче со счетом 2:4 и проиграл серию до четырех побед всухую. Овечкин впервые в карьере не смог набрать ни одного очка в плей-офф.

«Всегда тяжело проигрывать серию, особенно когда были довольно хорошие шансы, — сказал Овечкин. — Мы просто не забили. Наше звено не забило много голов, а я не смог сыграть хорошо».

Овечкин впервые не набрал очков в плей-офф НХЛ, установив три антирекорда
Спорт
Фото:USA TODAY Sports via Reuters Connect

Всего в этом сезоне 38-летний россиянин забросил 31 шайбу и сделал 34 передачи в 83 матчах.

В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Нью-Йорк Рейнджерс
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