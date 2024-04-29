Telegram разблокировал чат-боты украинской разведки

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Администрация Telegram разблокировала чат-боты украинских властей. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в своем телеграм-канале.

Работу возобновили боты Минцифры Украины, Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Издание «Страна» уточняет, что отдельные чат-боты работают с перебоями.

О блокировке нескольких официальных чат-ботов украинских властей, используемых для «противодействия» России, ранее сообщила разведка Украины. В ведомстве заявили, что «это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало».

Как пишет УНИАН, заблокированные боты использовались для сбора данных о местоположении российских войск, техники и объектов.

Основатель Telegram Павел Дуров 24 апреля рассказал, что администрация мессенджера продолжает блокировать аккаунты, которые собирают данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. Тогда же он предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев из-за позиции Apple.

Перед этим Дуров рассказал в интервью, что на Telegram оказывали давление корпорации Apple и Google. По его словам, компании «ясно дают понять», что если мессенджер не будет соблюдать их «рекомендации», его могут убрать из магазинов приложений. Дуров признал, что иногда в версиях Telegram, распространяемых через платформы Apple и Google, приходится удалять некоторый контент.