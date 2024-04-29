Полиция Казахстана заявила о ликвидации мошенников в Запорожье и Одессе

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Сотрудники полиции Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали на украинской территории две транснациональные преступные группы интернет-мошенников. Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев.

В украинском городе Запорожье полицейские ликвидировали два call-центра мошенников. По данным МВД, злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. В ходе операции задержали девять человек, изъято 17 компьютеров, 62 телефона, а также 35 граммов метадона.

В Одессе ликвидировали три мошеннических call-центра. Здесь, по данным полиции, мошенники обманывали людей под предлогом вложений в крупные инвестиционные компании. Задержано 23 человека, девять из них отправили в изолятор временного содержания. В ходе обысков изъяли восемь автомобилей, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 сим-карт, а также «цифровые активы» на сумму свыше $200 тыс.

Чешская полиция рассказала, что группа мошенников из Одессы выдавала себя за сотрудников Чешского национального банка. По данным правоохранителей, в основном деньги со счетов пострадавших переводились на счета граждан Украины, проживающих в Чехии. Они, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их другим лицам.

Call-центром в Одессе, по данным полиции, управляла 50-летняя украинка. Она же вербовала мошенников: размещала объявления о вакансиях, общалась с заинтересованными лицами, затем обучала их и обеспечивала их выезд на Украину. Операторы-мошенники зарабатывали в среднем от 80 тыс. до 200 тыс. крон в месяц (от $3,4 тыс. до $8,5 тыс.).

В операции против мошенников участвовали более сотни чешских полицейских. На Украине задержали шестерых граждан Чехии, их экстрадируют на родину. В ходе обысков, помимо техники и сим-карт, полиция изъяла более 30 банковских карт, 500 тыс. грн, $80 тыс., €1 тыс., наркотики и оружие.

По данным чешской полиции, за год мошенники обманули более 150 человек. Сумма ущерба достигла 30 млн крон ($1,2 млн).

В ходе операции против мошенников полиция также обнаружила в двух домах места, где выращивали каннабис. Арестованы трое мужчин в возрасте 31, 44 и 51 года. Самый старший из них оказался партнером 50-летней женщины, которая управляла call-центром мошенников. Полиция изъяла более 250 растений и почти 9 кг каннабиса.