 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция Казахстана заявила о ликвидации мошенников в Запорожье и Одессе

Полиция Казахстана: в Запорожье и Одессе ликвидировали две группы мошенников
Фото: mvdkontent / Youtube
Фото: mvdkontent / Youtube

Сотрудники полиции Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали на украинской территории две транснациональные преступные группы интернет-мошенников. Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев.

В украинском городе Запорожье полицейские ликвидировали два call-центра мошенников. По данным МВД, злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. В ходе операции задержали девять человек, изъято 17 компьютеров, 62 телефона, а также 35 граммов метадона.

В Одессе ликвидировали три мошеннических call-центра. Здесь, по данным полиции, мошенники обманывали людей под предлогом вложений в крупные инвестиционные компании. Задержано 23 человека, девять из них отправили в изолятор временного содержания. В ходе обысков изъяли восемь автомобилей, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 сим-карт, а также «цифровые активы» на сумму свыше $200 тыс.

МВД изъяло 277 тыс. SIM-карт мошенников для 40 млн звонков в день
Общество

Чешская полиция рассказала, что группа мошенников из Одессы выдавала себя за сотрудников Чешского национального банка. По данным правоохранителей, в основном деньги со счетов пострадавших переводились на счета граждан Украины, проживающих в Чехии. Они, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их другим лицам.

Call-центром в Одессе, по данным полиции, управляла 50-летняя украинка. Она же вербовала мошенников: размещала объявления о вакансиях, общалась с заинтересованными лицами, затем обучала их и обеспечивала их выезд на Украину. Операторы-мошенники зарабатывали в среднем от 80 тыс. до 200 тыс. крон в месяц (от $3,4 тыс. до $8,5 тыс.).

В операции против мошенников участвовали более сотни чешских полицейских. На Украине задержали шестерых граждан Чехии, их экстрадируют на родину. В ходе обысков, помимо техники и сим-карт, полиция изъяла более 30 банковских карт, 500 тыс. грн, $80 тыс., €1 тыс., наркотики и оружие.

По данным чешской полиции, за год мошенники обманули более 150 человек. Сумма ущерба достигла 30 млн крон ($1,2 млн).

В ходе операции против мошенников полиция также обнаружила в двух домах места, где выращивали каннабис. Арестованы трое мужчин в возрасте 31, 44 и 51 года. Самый старший из них оказался партнером 50-летней женщины, которая управляла call-центром мошенников. Полиция изъяла более 250 растений и почти 9 кг каннабиса.

Теги
Казахстан Чехия Украина мошенничество мошенники Одесса Запорожье каннабис
Материалы по теме
ФСБ завела дела против свыше 30 человек за незаконную активацию SIM-карт
Политика
МВД перед 9 Мая раскрыло новую схему мошенничества с ветеранами
Общество
Крупные банки усилили блокировку карт подставных лиц мошенников
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Полиция Казахстана заявила о ликвидации мошенников в Запорожье и Одессе Общество, 11:20
Опасный мегаполис: как сохранить свое здоровье в условиях городской жизни Pro, 11:01
США призвали Китай отказаться от поддержки «наибольшей угрозы для Европы» Политика, 10:47
Telegram разблокировал чат-боты украинской разведки Политика, 10:39
Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:31
КНДР назвала вопросом времени поражение США на Украине Политика, 10:30
Зачем «Эталон» понижает ставки на ипотеку и что будет с его акциями Pro, 10:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Российские военные эвакуировали в Москву первый подбитый Abrams Политика, 10:22
Счет заблокирован из-за подозрительной сделки на криптобирже. Что делать Pro, 10:01
«Цифра Брокер» назвал лучшие облигации в период высоких ставок Инвестиции, 10:00
Литовская таможня на двое суток задержала автобус из России Политика, 09:49
Минздрав рассказал о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских Общество, 09:43
Второй «пузырь доткомов»: как может выглядеть крах ИИ — Quartz Pro, 09:41
Telegram заблокировал чат-боты украинской разведки Политика, 09:40