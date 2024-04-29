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Эксклюзив

Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин в сезоне 2023/24 побил четыре рекорда НХЛ
Овечкин неудачно завершил плей-офф НХЛ — впервые не набрав очков. Однако капитан «Вашингтона» ударно провел концовку регулярки, побив три рекорда. «РБК Спорт» вспомнил, какие рекорды побил Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил сезон НХЛ, впервые в карьере всухую проиграв стартовую серию плей-офф.

В сезоне-2023/24 Овечкин побил четыре рекорда. 

Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ

Хотя прошедший регулярный чемпионат стал для 38-летнего россиянина одним из самых слабых по статистическим показателям из-за провальной первой половины. Дебютную шайбу в сезоне он забросил лишь в пятом матче. Также у него была 14-матчевая безголевая серия.

К концу января на его счету было всего 9 шайб в 44 играх. После первой половины сезона он шел на 16–18 голов. При этом ранее он никогда не забивал менее 24 шайб.

Февраль он встретил на отдыхе в ОАЭ, пропустив несколько игр перед Матчем звезд. А после возвращения Овечкин показал феноменальную результативность. В отрезке с февраля по апрель он занял третье место по голам, уступая только лидерам снайперской гонки — 26-летнему американскому форварду «Торонто Мэйплз Лифз» Остону Мэттьюзу и 31-летнему канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хэйману.

Овечкин завершил сезон с 31 голом. Россиянин в 18-й раз достиг 30 голов за регулярку и побил рекорд Майка Гартнера, державшийся в НХЛ с 1997 года. Примечательно, что Гартнер тоже является легендой «Вашингтона», за который провел большую часть карьеры. До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по сезонам с 40+ голами. Он в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, побив рекорд Уэйна Гретцки. Также он делит с Гретцки и Майком Босси рекорд по числу сезонов с 50+ голами. Овечкин является самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон.

Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ

В полноценных регулярных чемпионатах Овечкин забрасывал не менее 32 шайб. Несмотря на неудачи, в нынешнем сезоне российский форвард превзошел два рекорда Уэйна Гретцки — по голам в пустые ворота (56) и по заброшенным шайбам в марте (144). Также Овечкин побил рекорд по голам в апреле, который принадлежал Теему Селянне (67). Овечкин лидирует по числу голов только в этих месяцах. В остальных, кроме декабря, россиянин занимает второе-третье места.

Овечкин за карьеру побил множество рекордов и находится примерно в одном сезоне от звания лучшего снайпера в истории НХЛ, которое принадлежит Уэйну Гретцки (894). 

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Руслан Алиев
Александр Овечкин Уэйн Гретцки рекорд НХЛ Хоккей россияне в НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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