Казахстан направит деньги олигархов на ликвидацию последствий паводков

В Казахстане направят часть изъятых у олигархов $90 млн на борьбу с паводками

Летом 2023 года Токаев подписал закон, который подразумевает создание специального списка олигархов, незаконные активы которых могут быть переданы государству. Часть изъятых активов направят на помощь пострадавшим от паводков

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Комиссия по возврату незаконных активов при правительстве Казахстана обратила в доход государства 40 млрд тенге (около 8,3 млрд руб., или $90 млн) казахстанских олигархов, которые ранее приобрели активы незаконным путем, говорится в телеграм-канале правительства страны.

Все средства, включая 38 млрд тенге в виде денежных средств, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге, будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Кроме того, комиссией одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент.

«Работа по возврату активов — это прямая реализация политики Главы государства по восстановлению социальной справедливости. Все возвращенные средства используются во благо народа Казахстана», — подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Закон, о котором идет речь, был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в июле 2023 года. В соответствии с ним уполномоченный орган может осуществлять принудительный возврат незаконно приобретенных активов у лиц, занимающих госдолжности, работающих субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с ними. Изначально такие лица включаются в специальный реестр, затем, если лицо не может доказать законность приобретения активов, комиссия принимает решение о степени нанесенного ущерба и компенсации.

Как отмечает Zakon.kz, в реестр внесен ряд олигархов, однако доступ к нему ограничен. Возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном. Поступившие в пользу государства активы передаются в специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства с фонда направляются для финансирования социальных, экономических проектов. В марте в правительстве сообщали об одобрении соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на 85 млрд тенге.

В начале апреля казахстанские регионы, как и российские, столкнулись с паводком. В нескольких регионах страны объявили эвакуацию, к 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс.