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Война санкций ,  
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США призвали Китай отказаться от поддержки «наибольшей угрозы для Европы»

Госдеп США: поддерживая Россию, Китай не сможет улучшить отношения с Европой
Сюжет
Война санкций
Поддержка Китаем российского ОПК не улучшит отношения Пекина с Европой, заявили в Госдепе, напомнив об угрозе санкций. В России исключали любую военную поддержку со стороны КНР, Пекин называет односторонние санкции незаконными
Вид на центральный деловой район Пекина
Вид на центральный деловой район Пекина (Фото: Ju Huanzong / XinHua / Global Look Press)

Продолжая поддерживать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России, Китай не сможет улучить отношения со странами Европы, заявили Reuters в пресс-службе Госдепартамента США.

«Поддержка оборонно-промышленной базы России угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности. Пекин не может добиться улучшения отношений с Европой, поддерживая самую серьезную угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — сказал представитель Госдепа в ответ на просьбу агентства прокомментировать ограничения китайских банков на проведение платежей с российскими контрагентами и последствия для некоторых китайских компаний.

В дипведомстве также напомнили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего последнего визита в Китай «ясно дал понять» китайским чиновникам, что «обеспечение трансатлантической безопасности является ключевым интересом США».

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Политика
Энтони Блинкен

Госсекретарь США находился с официальным визитом в Китае с 24 по 27 апреля, где встретился в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином и главой китайского МИДа Ван И. По итогам переговоров глава китайского МИДа отметил, что отношения Пекина и Вашингтона в целом стабилизировались, но негативные факторы в них продолжают расти и накапливаться. Обе страны, по его словам, сталкиваются с «различными вмешательствами и саботажами», а законное право Китая на развитие «необоснованно подавляется». Кроме того, ключевые интересы Пекина постоянно подвергаются сомнению, добавил Ван И.

Блинкен, в свою очередь, пригрозил Китаю санкциями, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения в Россию, укрепляя тем самым ее ОПК. «В ходе сегодняшних дискуссий я повторил нашу серьезную обеспокоенность по поводу поставок КНР компонентов, которые подпитывают агрессию России против Украины. Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не последуют действия», — заявил Блинкен, напомнив, что США и ранее вводили санкции против китайских компаний.

Представитель Министерства иностранных дел Китая в ответ заявил, что Пекин «не приемлет никаких незаконных односторонних санкций». Нормальное торговое сотрудничество между Китаем и Россией не может быть нарушено какой-либо третьей стороной», — добавил он.

МИД России неоднократно называл заявления о помощи Пекина дезинформацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Блинкена, отметил, что Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином как с близким партнером.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Китай Энтони Блинкен угроза санкции Военная операция на Украине
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