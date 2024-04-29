Маск назвал безумием переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке Киева — это безумие. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск.

«Это безумие. Вечная война», — написал Маск в соцсети Х, комментируя сообщение американского предпринимателя Дэвида Сакса.

В посте Сакса говорится, что «Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие 10 лет». Он отметил, что сумма $61 млрд, одобренная в рамках последнего пакета помощи Украине со стороны США, была только началом.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля в видеообращении заявил, что власти Украины и США работают над текстом двустороннего договора о безопасности. «Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие десять лет. Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — сказал он.

22 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку договора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, который приезжал в Киев. Соглашение «должно быть образцовым» и работать не хуже американского меморандума с Израилем, заявил Ермак.

В июле 2023 года страны G7 приняли декларацию, в которой пообещали продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь в обмен на реформы. В следующем месяце Киев начал переговоры по предоставлению ему гарантий безопасности с США.

Россия осуждает западные страны за поддержку Украины. По мнению президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.