 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск назвал безумием переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке

Илон Маск назвал безумием переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке Киева — это безумие. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск.

«Это безумие. Вечная война», — написал Маск в соцсети Х, комментируя сообщение американского предпринимателя Дэвида Сакса.

В посте Сакса говорится, что «Украина работает над соглашением о безопасности с США, которое определит уровень поддержки на следующие 10 лет». Он отметил, что сумма $61 млрд, одобренная в рамках последнего пакета помощи Украине со стороны США, была только началом.

США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Политика
Фото:Eloisa Lopez / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля в видеообращении заявил, что власти Украины и США работают над текстом двустороннего договора о безопасности. «Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие десять лет. Это и военная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — сказал он.

22 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку договора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, который приезжал в Киев. Соглашение «должно быть образцовым» и работать не хуже американского меморандума с Израилем, заявил Ермак.

В июле 2023 года страны G7 приняли декларацию, в которой пообещали продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь в обмен на реформы. В следующем месяце Киев начал переговоры по предоставлению ему гарантий безопасности с США.

Россия осуждает западные страны за поддержку Украины. По мнению президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.

Теги
Персоны
Илон Маск Украина США Владимир Зеленский
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США
Политика
Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США
Политика
Пентагон исключил отправку военных советников США к фронту на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Казахстан направит деньги олигархов на ликвидацию последствий паводков Политика, 12:58
Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергообъекта на востоке страны Политика, 12:40
Белорусскую службу DW признали экстремистским формированием Политика, 12:38
Александр Овечкин заявил, что плохо сыграл в плей-офф НХЛ Спорт, 12:29
В «Коррозии металла» рассказали о состоянии барабанщика после задержания Общество, 12:15
Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии Общество, 11:58
FT рассказала, что помогло Европе преодолеть энергокризис 2022 года Политика, 11:54
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск назвал безумием переговоры Украины и США о долгосрочной поддержке Политика, 11:51
Умер тренер сборной Украины на Евро-2016 и советский футболист Фоменко Спорт, 11:43
Полиция Казахстана заявила о ликвидации мошенников в Запорожье и Одессе Общество, 11:20
Опасный мегаполис: как сохранить свое здоровье в условиях городской жизни Pro, 11:01
США призвали Китай отказаться от поддержки «наибольшей угрозы для Европы» Политика, 10:47
Telegram разблокировал чат-боты украинской разведки Политика, 10:39
Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:31