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Политика ,  
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Российские военные эвакуировали в Москву первый подбитый Abrams

Минобороны: с линии фронта военными эвакуирован первый танк М1 Abrams
Associated Press ранее сообщало, что украинские военные отвели от линии соприкосновения танки Abrams из-за возросшей активности российских дронов. Минобороны сообщило об эвакуации в Москву одного из подбитых танков
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой (Фото: РИА Новости)

Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams, в скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Сейчас бойцы группировки «Центр» успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — сказал он.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил ТАСС, что всего из-под Авдеевки будут эвакуированы свыше десяти единиц подбитой или почти сгоревшей техники, включая танки Abrams. «В районе Бердычей эвакуации ждут еще несколько подбитых или почти сгоревших Abrams и Bradley. Там больше десяти единиц», — сказал Кимаковский.

Об открытии выставки трофейной техники в Москве Минобороны сообщило в конце апреля, она заработает с 1 мая. В Парке Победы будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. Туда уже доставили первый танк Leopard.

AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркивали, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».

Информация об уничтожении в зоне спецоперации первого танка Abrams появилась в конце февраля 2024 года. С тех пор Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких машин.

На прошлой неделе источники Associated Press сообщили, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По данным агентства, отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику.

По данным AP, Украина потеряла пять танков Abrams из полученных 31. The New York Times писала, что такое число танков ВСУ потеряли за последние два месяца. AP отмечает, что один Abrams стоит около $10 млн.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Abrams эвакуация Поклонная гора Военная операция на Украине
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