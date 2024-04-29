FT рассказала, что помогло Европе преодолеть энергокризис 2022 года

Небывалый энергокризис, начавшийся в Европе в 2022 году, был преодолен благодаря политическим мерам, наращиванию объемов импорта СПГ, а также «удачи с погодой», пишет FT. Однако принятые меры создали риск для зеленого перехода

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Беспрецедентные меры в энергетической политике, сокращение спроса Китаем, ввод в эксплуатацию плавучих регазификационных установок (ПРГУ), а также «удача с погодой» помогли Европе преодолеть энергетический кризис, вызванный резким сокращением поставок газа из России в 2022 году, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает газета, ПРГУ начали массово вводить в эксплуатацию после начавшегося кризиса. В итоге они смогли заместить почти 10% российского газа, поступавшего по трубопроводам, а также снизить цену на газ с пиковых €300 за мегаватт-час в августе 2022 года до €30 на сегодняшний день.

ПРГУ представляет из себя плавучее хранилище сжиженного природного газа (СПГ), оснащенное судовой регазификационной установкой. Создается, как правило, на базе танкера-газовоза. По сравнению с наземными СПГ-терминалами ПРГУ имеет ряд преимуществ, включая более низкую стоимость, меньшее время строительства, а также мобильность.

По данным FT, кроме таких установок помочь пережить невиданный доселе кризис Европе помогли беспрецедентные меры в энергетической политике, сокращение спроса, а также «удача с погодой». «С точки зрения как объемов хранения, так и цен сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении, чем я думал три года назад», — рассказал научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Вместе с тем это не означает, что Европа «находится в безопасных водах». Газета указывает, что краткосрочная реакция на кризис, возможно, создала более серьезные проблемы для блока в будущем, включая сильную зависимость от исторически нестабильных рынков СПГ. Такая зависимость, по данным FT, повлечет за собой последствия как для промышленной конкурентоспособности, так и для перехода к зеленой экономике.

Как отметил представитель энергетической компании Beyond Fossil Fuels Александру Мустацэ, странам ЕС будет трудно выполнить обязательства, закрепленные в Парижских климатических соглашениях 2015 года, когда существует «большое количество газовых электростанций, у которых нет даты выхода из эксплуатации».

Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал FT, что после начала энергетического кризиса в 2022 году в Европе опасались не только отключения света, но и того, что будет нечем отапливать дома. Он напомнил, что ЕС на 90% зависит от импорта газа, а доля России на тот момент составляла порядка 40%.

Однако Европе, несмотря на весь «стресс», удалось достаточно быстро преодолеть кризис, отмечает газета. Бывший генеральный директор Snam Марко Альвера называет одной из причин необычайно теплую погоду зимой 2022 года, которая позволила блоку нарастить запасы газа. Другой причиной преодоления энергокризиса он назвал замедление экономической активности в Китае, что также удешевило голубое топливо на мировых рынках.

Руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Мажец-Мансер добавил, что Европа также была готова платить большую цену за СПГ, что побудило трейдеров отдать приоритет поставкам в ЕС, а не в Китай. «Рыночные сигналы сыграли решающую роль в распределении ресурсов там, где они были необходимы», — сказал он.

Почти половина СПГ в прошлом году поступила из США, которые теперь являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа, пишет FT. Также ЕС получил значительные объемы из Катара, третьего по величине экспортера. Однако и поставки российского СПГ выросли за тот же период. Газета отмечает, что вновь обретенная зависимость от СПГ создает потенциальные проблемы для Европы в будущем, вызывая зависимость от различных партнеров, и потенциально задерживая прогресс блока на пути к цели достижения нулевых выбросов к 2050 году.