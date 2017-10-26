Цифровое золото подешевело втрое

На рынок вышел Bitcoin Gold

Только что появившаяся криптовалюта Bitcoin Gold подешевела в три раза. Инвесторы избавляются от монет, которые они получили бесплатно, отмечают эксперты

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24 октября в результате хардфорка (от англ. fork — разветвление, разделение цепи блокчейна) биткоина появилась новая криптовалюта Bitcoin Gold (BTG). Это не первый случай разделения биткоина — в начале августа таким образом появилась Bitcoin Cash (BCH), сейчас четвертая по капитализации криптовалюта в мире (около $5,5 млрд).

Первые дни торгов Bitcoin Gold не внушают оптимизма — с начала своего существования новая криптовалюта подешевела более чем в три раза. По данным сайта Coinmarketcap, Bitcoin Gold начал торговаться по $480 за монету, а по состоянию на 18:00 мск в среду его курс составлял всего $140,36.

Зачем нужен Bitcoin Gold

Инициатором хардфорка, в результате которого появился Bitcoin Gold, выступила команда майнеров и разработчиков под управлением Джека Лиао, главы крупной майнинговой компании из Гонконга LightningASIC.

Цель последнего форка — сделать аналог биткоина, который можно будет добывать большему количеству участников, тем самым снизив влияние крупных майнинговых ферм, отмечал сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев. Сторонники хардфорка биткоина стали использовать слоган «Make Bitcoin decentralized again», пародирующий лозунг кандидата в президенты США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Инициаторы хардфорка заявляли, что хотят использовать новый алгоритм, который разрушит монополию промышленных ферм и позволит добывать новую монету на стандартных видеопроцессорах.

Монеты Bitcoin Gold достались бесплатно тем, кто был держателем классического биткоина на момент хардфорка. Добыча новой монеты майнерами еще не началась, она должна стартовать 1 ноября, говорят эксперты.

Gold не блестит

Падение курса Bitcoin Gold вызвано тем, что инвесторы, получившие новые монеты, стали продавать их, чтобы вложиться в более интересные криптовалютные активы, говорят эксперты.

«Большинство людей продают Bitcoin Gold и покупают какую-то другую криптовалюту, потому что фундаментально это (последний хардфорк, в результате которого появилась новая криптовалюта. — РБК) мошенничество без особого будущего. Он упал, потому что первоначальная цена была создана искусственно. Скорее всего, она в ближайшее время снизится еще сильнее, если на рынке не будет каких-то манипуляций», — сказал РБК управляющий партнер компании United Traders Анатолий Радченко.

«Истории с форками, при которых появляются новые криптовалюты, — это история для людей, любящих халяву. Эти люди не готовы инвестировать надолго. Они играют на спекулятивном рынке, сейчас они получили новые монеты и срочно их продали, поэтому и наблюдается падение», — отмечает редактор сайта Happy Coin Club Валерий Смаль.

Эксперты добавляют, что перед официальным хардфорком его создатели намайнили себе десятки тысяч монет, и этот фактор также существенно снижает привлекательность новой криптовалюты. «Они (создатели хардфорка. — РБК) были крупными держателями новых монет и имели преференцию при продаже», — говорит Радченко. «Произошел существенный премайнинг, и это признак мошенничества», — отмечает Валерий Смаль.

Основатель платформы для криптофондов Tokenbox.io Владимир Смеркис отмечает, что сейчас цена монеты ничем не подкреплена. «Майнеры смогут начать добычу только 1 ноября, только тогда, основываясь на поддержке майнингового комьюнити, можно будет судить о дальнейшей популярности Bitcoin Gold», — полагает он.

«Кроме того, у рынка есть недоверие к команде. Проект Bitcoin Gold возглавляет руководитель гонконгской фирмы LightningASIC Джек Лиао, он же является производителем видеопроцессоров, которые будут использованы для майнинга Bitcoin Gold», — отмечает эксперт.

Gold vs Cash

Ситуация с Bitcoin Gold отличается от той, что была при хардфорке, в результате которого появился Bitcoin Cash, говорят эксперты. Предыдущий хардфорк поддерживали крупнейшие майнинговые фирмы и крупнейшие держатели биткоина, отмечает Анатолий Радченко. «Важен консенсус сообщества, чтобы к разработчикам было доверие. Тогда была настоящая проблема — сеть была загружена, не обрабатывались транзакции, стоимость комиссии росла. Искали какое-то решение, все было довольно прозрачно. Сейчас же главная идея — сделать майнинг всем доступным, это популизм. С точки зрения разработки инфраструктуры и блокчейн-сообщества она абсолютно никакая», — говорит эксперт. «Форки можно делать хоть каждый день. Вопрос, зачем это нужно», — добавляет Валерий Смаль.

Первые торги Bitcoin Cash и Bitcoin Gold прошли по-разному. В начале своего существования Bitcoin Cash сначала подорожал в два раза, затем подешевел более чем вдвое, но к вечеру второго дня торгов оказался практически на том же уровне, что и при старте (-5,3%).

Пока сравнивать результаты Bitcoin Cash и Bitcoin Gold сложно, отмечает Владимир Смеркис. «Только когда майнеры начали переключаться на новый актив (Bitcoin Cash в августе. — РБК), рынок увидел первые результаты, произошел скачок с $300 до $900. Можно ли рассчитывать на подобный взлет у Bitcoin Gold, станет понятно после 1 ноября», — говорит он.

Биткоин тоже пострадал

Классический биткоин (BTC), самая известная криптовалюта с капитализацией более $90 млрд, также демонстрирует снижение (правда, гораздо более умеренное), подешевев с момента начала торгов Bitcoin Gold примерно на 7%, с $5,9 тыс. до $5,5 тыс. Эксперты объясняют это прошедшим хардфорком.

«Перед хардфорком люди покупали биткоины, чтобы им начислили новые монеты Bitcoin Gold. После того как отсечка произошла, смысл держать биткоин ради этого утратился, поэтому многие из биткоина стали перекладываться в альткоины (другие криптовалюты. — РБК)», — говорит Анатолий Радченко.

Валерий Смаль также отмечает, что сейчас портфели криптоинвесторов пересматриваются в сторону альткоинов. «Рост биткоина, который мы видели в последнюю неделю (в субботу курс биткоина почти достиг $6,2 тыс. — РБК), был спровоцирован тем, что должен был состояться хардфорк Bitcoin Gold, и, чтобы получить бесплатные монеты, многие переходили из альтов в биткоин. Форк состоялся, и спекулятивные инвесторы стали продавать и Bitcoin Gold, и обычный биткоин, перекладываясь в другие криптовалюты», — сказал он.

Владимир Смеркис также отмечает, что в преддверии форка биткоин сильно рос в цене, а сейчас торговцы фиксируют прибыль, перекладываясь в другие активы. «На этом фоне можно ожидать снижения стоимости биткоина до $5 тыс. и ниже», — полагает он.