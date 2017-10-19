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Для наличных настало бабье лето
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Для наличных настало бабье лето
Газета № 178 (2675) (1910) Финансы, 00:01
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Для наличных настало бабье лето
В России осенью вырос объем денег в обращении
Впервые за последние несколько лет объем наличных в обращении после сезона отпусков рос. Россияне на фоне волнений в банковском секторе снимают деньги с депозитов, указывают аналитики. Свое влияние оказывает и рост экономики
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

С начала июня в структуре денежной массы в России произошел заметный рост наличных в обращении — она выросла почти на 300 млрд руб., с 8,6 трлн до 8,9 трлн руб., по данным на 1 октября, свидетельствует статистика, приведенная в «Вестнике Банка России» от 18 октября (есть у РБК).

При этом если рост объема наличных в летние месяцы — традиционное сезонное явление, наблюдаемое в период отпусков, то продолжение прироста наличных осенью — явление необычное. Как свидетельствует статистика Банка России, традиционно рост объема наличных прекращается в августе. Однако в этом году он продолжился в сентябре (плюс 11,7 млрд руб., по данным ЦБ) и октябре (с 1 по 17 октября, по подсчетам Райффайзенбанка (эти данные ЦБ пока не раскрыл), — плюс 158 млрд руб.) ​.

Как указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, рост наличных в октябре в обращении нетипичен. В последний раз прирост наличных в обращении в эти первые осенние месяцы был несколько лет назад, в 2014 году, свидетельствует и статистика ЦБ.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, рост объема наличных осенью мог быть вызван в том числе снятием гражданами депозитов и переводом их в наличную форму на фоне тревожной ситуации в банковском секторе.

Медленный прирост депозитов, который демонстрирует статистика ЦБ, свидетельствует о том, что граждане изымали депозиты из банковской системы, считает Денис Порывай. В августе этого года депозиты населения в рублях приросли на 22 млрд руб., в июле — на 20 млрд руб., говорится на сайте регулятора. Статистика за сентябрь пока не опубликована. «Если бы статистика по депозитам, размещенным в банках, была статичной, то ежемесячно их объем увеличивался бы примерно на 100 млрд руб. за счет капитализации процентов, если исходить из того, что средняя ставка по рынку — 6,5%. Однако такого прироста не было, поэтому можно сделать вывод, что за июль—август население изъяло из банковского сектора порядка 200 млрд руб.», — поясняет он.

Отход от банков

В летние месяцы на рост наличных денег мог повлиять крах банка «Югра» (лицензия отозвана в июле. — РБК), полагает Порывай. «Также были оттоки и у банка «ФК Открытие» с Бинбанком (санированы в конце августа и сентябре этого года соответственно. — РБК), часть снятых средств из которых граждане переводили в другие банки, а часть, возможно, сберегали в виде наличных», — отмечает аналитик Райффайзенбанка.

Михаил Задорнов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов также отметил, что банковская система в третьем квартале практически не испытала притока новых денег. «В силу того что из «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка и еще ряда банков мы наблюдали достаточно заметный отток денег как в августе, так и сентябре, в целом по системе не было притока денежных средств населения», — сказал он 18 октября в ходе пресс-конференции. По его словам, люди забирали из этих банков деньги, часть перевели на счета в другие банки, а остальную часть обналичивали, в том числе для приобретения недвижимости и автомобилей, сказал Задорнов. «В силу этого с начала года прирост денег в банковской системе составляет всего 2,5%», — сказал он.

Не страхом единым

Впрочем, фактор страха перед крахом банков не единственный триггер увеличения наличных в обращении в структуре денежной массы, указывает директор Центра структурных исследований Михаил Хромов. По его мнению, свою роль играет снижение доходности по депозитам, укрепление рубля и невысокие темпы инфляции. «При такой средней ставке стимула держать или наращивать депозиты у граждан нет», — считает Хромов.

Ряд экономистов считают, что рост количества наличных связан с ростом ВВП. Минэкономразвития (МЭР) оценило рост ВВП России за восемь месяцев 2017 года на уровне 1,7%. МЭР ожидает рост ВВП России в третьем и четвертом кварталах выше 2% в годовом выражении, говорил на минувшей неделе глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах на встрече министров финансов и глав центробанков стран G20. «Сейчас рост наличных связан и с ростом экономики, который традиционно вызывает рост наличных через рост потребления, — поясняет главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. — Когда же товарооборот и экономика падают, снижается и количество наличных».

Пока наблюдаемый рост наличных денег соответствует росту номинального ВВП, это не несет никаких рисков для российской экономики, рассуждает заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Но слишком быстрый рост наличных в обращении может привести к всплеску инфляции, предупреждает он. Поэтому Банк России при помощи своих инструментов «тонкой настройки»​ может регулировать этот рост, резюмирует Петроневич.

Автор: Юлия Титова.
Теги: депозиты , наличные , отпуска , граждане
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