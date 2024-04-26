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Дюков заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе

Глава РФС Дюков заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе
Президент РФС Александр Дюков отметил, что у организации по‑прежнему есть возможность перейти в другую конфедерацию и сейчас «мяч на половине поля УЕФА»
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Переговоров с УЕФА о возвращении российских сборных к международным соревнованиям пока находятся на паузе, заявил журналистам президента РФС Александр Дюков.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Дюков отметил, что УЕФА принял решение в прошлом году о возвращении юношеских сборных, но оно так и не было реализовано. «Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U‑17, мы сделаем какой‑то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА», — добавил глава РФС.

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По словам Дюкова, у РФС еще есть возможность смены конфедерации. «Эта возможность по‑прежнему существует», — заключил он.

Из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА сборная России проводит только товарищеские игры. В последней игре россияне разгромили команду Сербии со счетом 4:0.

Исполком РФС 26 апреля утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций. В ней ориентиром для возвращения назван отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Вопрос возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) обсуждался на исполкоме РФС 20 декабря прошлого года. Все члены исполкома проголосовали против такого варианта, было решено, что РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА сборная России по футболу Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Азиатская конфедерация футбола (АФК)
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