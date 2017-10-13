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Трудности одного перевода
Газета № 174 (2671) (1310) 12 окт, 15:51
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Трудности одного перевода
Как россиянин умудрился пострадать от санкций Минфина США и ФНС РФ
Россиянин случайно пострадал от санкций США: его денежный перевод с 2014 года был блокирован на стороне американского банка. Российские суды отказались ему помогать, а когда деньги были разморожены, налоговики забрали 75% суммы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Западные санкции против России иногда бьют совсем не по тем мишеням, на которые нацелены. РБК обнаружил дело, в котором российский гражданин, не имеющий никакого отношения к санкциям США, пострадал именно из-за них — его деньги были заблокированы при переводе внутри России и почти три года лежали замороженными на корреспондентском счете в американском банке. Когда же после длительной переписки с Минфином США деньги — более $600 тыс. — были разблокированы, неожиданный удар нанесли российские налоговики: они оштрафовали россиянина на 30 млн руб. за «неразрешенную валютную операцию».

«Абсурдный прецедент»

13 октября в Измайловском суде Москвы состоится заседание по спору пострадавшего из-за американских санкций российского гражданина по фамилии Кузнецов против инспекции ФНС № 19 по Москве. После заседания суд вынесет решение. Защита Кузнецова (адвокатское бюро «Михайлов и партнеры») называет штраф ФНС «абсурдным», а спор — прецедентным, поскольку это «первая известная попытка ФНС применить такую позицию». «Случай если не исключительный, то как минимум выходящий за рамки привычной практики», — подтверждает юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин.

Истец в июне 2014 года попросил Транскапиталбанк, в котором у него был открыт вклад в долларах США, перевести $616 тыс. на счет его отца в Мособлбанке. В общем виде российский закон о валютном регулировании и валютном контроле запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами РФ, но разрешает, если такой перевод осуществляется между близкими родственниками, как и было в данном случае. Перевод, поскольку он был в долларах, осуществлялся через корсчет в американском подразделении транснационального банка Standard Chartered. Но платеж до адресата не дошел — американский банк заблокировал средства из-за того, что Мособлбанк находился под санкциями США.

К тому времени почти 100% Мособлбанка принадлежали СМП Банку братьев Ротенбергов. В конце апреля 2014 года бюро Минфина США по экономическим санкциям OFAC внесло банк Ротенбергов в санкционный список в рамках пакета «украинских» санкций. По правилам OFAC, санкции автоматически распространялись на Мособлбанк как на «дочку» СМП Банка. Standard Chartered, который в 2012 году уже был наказан OFAC за помощь в запрещенных санкциями переводах долларов в Иран, Мьянму, Ливию и Судан, не имел права совершать никаких операций с Мособлбанком и был обязан заблокировать средства.

Ни Standard Chartered Bank, ни OFAC не ответили на запросы РБК, но обстоятельства блокировки можно узнать, например, из определения Московского городского суда от 22 декабря 2015 года (есть у РБК), когда суд отказал Кузнецову во взыскании с Транскапиталбанка заблокированных денежных средств и неустойки, ссылаясь на то, что введение экономических санкций США против России следует считать обстоятельством непреодолимой силы.

Запрещено все, что не разрешено

Кузнецов, которого адвокаты называют обычным законопослушным гражданином, обращался в OFAC с просьбой о разблокировке средств и переводе их в Россию, а также писал в администрацию президента США. «Как ни странно, именно после обращения в администрацию американского президента дело сдвинулось, хотя, возможно, это совпадение», — сказал РБК представитель АБ «Михайлов и партнеры». В первой половине 2017 года Standard Chartered разблокировал средства, но получить их напрямую на свой счет в России Кузнецов не мог — банк отказывался работать с российскими банками, утверждают адвокаты пострадавшего (группа Standard Chartered действительно прекращала корреспондентские отношения с рядом российских банков, писал РБК еще в сентябре 2014 года). Деньги были возвращены на счет россиянина, открытый в другом иностранном банке, а уже с него — на счет в России.

Налоговая инспекция посчитала зачисление размороженных средств на иностранный счет Кузнецова запрещенной валютной операцией, поскольку оно проходило без участия уполномоченного российского банка. Валютное законодательство в России достаточно жесткое и работает по принципу запрета всего, что прямо не разрешено, объясняет руководитель правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян. По умолчанию расчеты при валютных операциях должны производиться физлицами-резидентами через счета в уполномоченных банках — то есть банках, созданных в соответствии с законодательством России и имеющих право на основании лицензий Центробанка осуществлять операции с валютой, указывает Маклозян. В законе о валютном регулировании прописаны исключения, когда резидент может обойтись без уполномоченного банка, но случай Кузнецова под них не подпадал, посчитали налоговики.

В результате ФНС наложила на россиянина штраф по ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях в размере 75% от возвращенной суммы перевода — более 30 млн в рублевом эквиваленте.

Пострадать может кто угодно

Позиция защиты заключается в том, что «налоговыми органами не были надлежащим образом исследованы все обстоятельства дела, события, предшествовавшие самой операции (деянию, в котором обвиняют человека), не оценена степень влияния на произошедшее форс-мажорных событий [санкции США и блокировка законного платежа], а также при рассмотрении дела налоговыми органами допущены существенные процессуальные нарушения», сказал РБК партнер АБ «Михайлов и партнеры» адвокат Роман Баханец, ведущий это дело. От дальнейшей детализации своих аргументов он воздержался, учитывая предстоящее заседание суда. В ФНС об этом деле знают, но не могут комментировать его до рассмотрения в первой инстанции, сказал РБК представитель ФНС.

История Кузнецова показывает, что потенциально любой россиянин может пострадать от американских санкций — любой банковский перевод в долларах, даже внутри России, работает через корреспондентский счет в американском банке. Эти деньги могут быть легко заблокированы на стороне финансовой системы США. При этом российские суды не обязательно встанут на сторону пострадавшего: в случае с Кузнецовым Таганский районный суд сначала постановил взыскать с Транскапиталбанка денежные средства, которые не дошли до адресата, но вышестоящие инстанции отменили взыскание, посчитав в том числе, что зона ответственности Транскапиталбанка ограничивалась «моментом достижения переводимых денежных средств банка-корреспондента».

Более того, позиция ФНС «потенциально позволяет признать незаконным любой валютный платеж в стране», считает защита Кузнецова. Разрешенные законом валютные переводы между российскими банками должны проходить через иностранный банк-корреспондент, так что в будущем возможны похожие прецеденты, согласен Сафиулин.

После выхода публикации по просьбе героя материала из текста удалены его инициалы

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Мособлбанк , ФНС , штраф , Standard Chartered , валютный контроль , санкции США
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