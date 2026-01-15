До 18 выросло число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

18 человек госпитализированы после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Коми. Девять из них находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

До 18 человек выросло число пострадавших при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, их госпитализировали. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Состояние четверых — крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», — рассказал он.

Пожар возник во время проведения учебных занятий и был быстро локализован силами пожарных на площади 340 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва светошумовой гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью.

Управление МВД по Коми проводит проверку. Обстоятельства случившегося, включая причины пожара, выясняются. В полиции рассказали, что пострадавшие при взрыве являются слушателями этого учебного заведения.

РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Республики Коми.