Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 6:4, Адам Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ

Адам Лишка (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (10-я, 12-я и 31-я минуты), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49).

У проигравших отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).

Словацкий нападающий Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ.

Соперники провели пятую встречу в текущем регулярном чемпионате, «Динамо» выиграло только раз — 26 сентября (4:2), после чего трижды уступило — 2:5 (1 октября), 2:4 (18 ноября) и 3:4 (8 января).

«Северсталь» набрала 63 очка в 47 матчах и занимает первое место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 59 очками в 44 встречах расположилось на третьей строчке.