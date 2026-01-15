 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Почему власти Миннесоты обвинили администрацию Трампа в оккупации штата

Генеральный прокурор штата подал иск к главе Министерства внутренней безопасности
Масштабные рейды ICE, дела о мошенничестве с федеральными субсидиями и гибель жительницы Миннеаполиса привели к судебному конфликту властей штата Миннесота с федеральной администрацией США. Подробнее — в статье РБК
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

12 января генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон совместно с администрациями крупнейших городов штата, Миннеаполиса и Сент-Пола, подал иск к главе Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм. В нем федеральное правительство обвиняется в «фактической оккупации» агломерации Миннеаполис—Сент-Пол — численность направленных в нее федеральных агентов уже превысила общее количество местных полицейских, говорится в иске.

На пресс-конференции Эллисон заявил, что действия федеральных подразделений нарушают Конституцию США, в частности Десятую поправку, которая сохраняет за штатами или народом все полномочия, не переданные федеральному правительству. «Конституция наделяет Миннесоту суверенными полномочиями защищать здоровье и благополучие каждого человека, живущего в пределах наших границ», — пояснил прокурор. В иске также утверждается, что федеральные власти нарушают Первую поправку, гарантирующую жителям Миннесоты право на мирные собрания.

Как Миннесота вступила в противостояние с федеральным правительством

В конце декабря прошлого года Управление по иммиграционному и таможенному контролю (ICE) начало в Миннесоте, возглавляемой губернатором-демократом Тимом Уолцом, ранее баллотировавшимся на пост вице-президента, операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис—Сент-Пол. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов — не только офицеры ICE, но и из Пограничного патруля и других подразделений МВБ.

В администрации Дональда Трампа усиление активности силовых структур в штате объяснили раскрытием в нем масштабных мошеннических схем. Самая скандальная из них связана с деятельностью некоммерческой организации Feeding Our Future, которая содействовала реализации федеральных программ поставок детского питания во время пандемии COVID-19. По данным следствия, сотрудники НКО и связанные с ней владельцы кафе, ресторанов и других организаций подавали в департамент образования Миннесоты заведомо завышенные и просто фиктивные отчеты о количестве накормленных детей, подделывали списки, договоры и другие документы. В результате было присвоено около $250 млн, которые, как утверждает следствие, были потрачены на «финансирование роскошного образа жизни».

По делу проходят 78 обвиняемых, многие из них — представители сомалийской диаспоры Миннесоты, крупнейшей в США (около 90 тыс. человек). Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал дело Feeding Our Future «верхушкой очень большого айсберга». На протяжении 2025 года в штате были вскрыты и другие мошеннические схемы, в том числе связанные с предоставлением льготного жилья и помощью детям с расстройствами аутистического спектра. Масла в огонь подлил блогер Ник Ширли, который в конце декабря выложил на YouTube свое видеорасследование. Он посетил около десятка детских садов в районах проживания сомалийцев диаспоры под Миннеаполисом. Эти учреждения финансировались из федерального бюджета, однако, по утверждению блогера, детей в них практически не было. Ширли предположил, что детские сады не оказывали реальных услуг, а их владельцы просто присваивали средства налогоплательщиков.

Ролик набрал более 3 млн просмотров и привлек внимание администрации Трампа. В итоге Министерство здравоохранения и социальных служб США заморозило все федеральное финансирование программ детских садов для Миннесоты (штат получал около $185 млн). 7 января ведомство объявило о намерении приостановить выделение средств и на другие социальные программы для Миннесоты и еще четырех штатов, находящихся под контролем демократов, — Иллинойса, Калифорнии, Колорадо и Нью-Йорка.

Сам Трамп весьма нелицеприятно высказывается о сомалийской диаспоре — он назвал принадлежащую к ней члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар и ее «друзей» из общины «мусором». «Это не те люди, которые работают. Это не те люди, которые говорят: «Давайте сделаем это место замечательным»... Они приехали из ада, но только и делают, что жалуются и ноют. Мы не хотим видеть их в нашей стране», — заявил он в начале декабря. А 13 января МВБ объявило об отмене с марта 2026 года режима временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для находящихся в США граждан Сомали. По подсчетам ABC News, около 2,4 тыс. выходцев из этой африканской страны будут вынуждены покинуть США. 14 января Госдепартамент США сообщил о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Сомали и Россию.

Как гибель жительницы Миннеаполиса обострила конфликт

Действия ICE в Миннесоте Уолц охарактеризовал как выходящие за рамки борьбы с нелегальной иммиграцией; они превратились в «кампанию организованной жестокости». «Они останавливают людей без разбора, включая граждан США, и требуют предъявить документы — в продуктовых магазинах, на автобусных остановках, даже в наших школах, — сказал Уолц. — Они разбивают окна, тащат беременных женщин по улице, попросту хватают жителей Миннесоты и заталкивают их в немаркированные фургоны».

Все это вызывало протесты местных жителей, которые все чаще перерастают в столкновения с силами правопорядка. Ситуация резко обострилась 7 января, когда во время одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. СМИ обнародовали видезаписи, как это произошло. Сперва несколько федеральных агентов приблизились к ее автомобилю, частично перегородившему проезжую часть. Сотрудник ICE Джонатан Росс встал рядом с передним бампером машины. Когда автомобиль Гуд начал движение, Росс сперва выстрелил через лобовое стекло, а затем дважды через окно со стороны водителя, смертельно ранив женщину.

МВБ заявило, что Гуд «использовала машину как оружие», пытаясь сбить агента, что вынудило его применить огнестрельное оружие в целях самообороны. Однако очевидцы и правозащитники утверждают, что она была напугана и пыталась уехать, а не совершить наезд: на записи видно, что колеса ее автомобиля в момент стрельбы были повернуты в сторону от Росса. Сам агент был госпитализирован с внутренним кровотечением, но позже выписан, сообщает ABC News.

Зачем Трамп взял под контроль полицию Вашингтона и вводит в него войска
Политика
Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

Федеральная администрация, включая Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, последовательно настаивала на правомерности действий агента: Вэнс назвал смерть Гуд «трагедией, которую она навлекла на себя сама». Глава МВБ Ноэм и вовсе охарактеризовала действия погибшей как попытку совершить акт «внутреннего терроризма». Семья Гуд наняла для тяжб с федеральным правительством чикагскую юридическую фирму Romanucci & Blandin, известную тем, что представляла интересы семьи Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе в 2020 году.

46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании по подозрению в расплате фальшивыми купюрами в одном из местных магазинов. Один из полицейских, Дерек Шовин, при задержании использовал болевой прием, от которого Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. По результатам расследования инцидента были уволены четверо полицейских, а Шовина обвинили в убийстве по неосторожности; в июле 2021 года он был приговорен к 22 с половиной годам тюремного заключения. Видео задержания спровоцировало масштабные акции протестов против полицейского произвола и расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter (BLM — «жизни темнокожих имеют значение») по всей стране.

Общественное мнение, согласно опросу CNN/SSRS, в основном осуждает ICE: 56% американцев сочли убийство Гуд неоправданным применением силы, а 51% заявил, что такие рейды делают города менее безопасными. Даже среди сторонников Республиканской партии только 56% одобрили стрельбу по Гуд. На этом фоне Трамп смягчил свою риторику: в интервью Reuters 14 января он назвал инцидент с Гуд «досадным» и «печальным с обеих сторон».

Однако в тот же день был зафиксирован новый инцидент с применением огнестрельного оружия во время иммиграционного рейда. По данным МВБ, во время «целевой остановки транспорта» федеральный агент ранил в ногу мужчину из Венесуэлы, который, согласно заявлению ведомства, попытался бежать, а затем совместно с двумя другими лицами напал на офицера, используя лопату и деревянную палку. И агент, и нападавший были госпитализированы.

Как противостояние перешло в юридическую и законодательную плоскость

Несмотря на подачу властями Миннесоты иска к главе МВБ, 14 января окружной судья США Кэтрин Менендес отказалась выдать временный запрет на дальнейшие иммиграционные рейды в штате, заявив, что ей нужно больше времени для изучения аргументов сторон. Трамп трактовал это как победу федеральной администрации: «Таким образом, ICE будет продолжать свою высокоэффективную операцию по выдворению из штата одних из самых жестоких и опасных преступников в мире, среди которых много убийц. Наши великие патриоты из правоохранительных органов продолжат обеспечивать безопасность нашей страны».

Может ли Калифорния отделиться от США из-за конфликта с Трампом
Политика
Уличные протесты в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 июня 2025 года

Днем ранее стало известно, что шесть федеральных прокуроров в Миннесоте подали в отставку. По информации The New York Times, причиной стало давление со стороны Министерства юстиции, которое требовало начать расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы погибшей Рене Гуд, — из-за ее предполагаемых связей с активистскими группами. Среди ушедших — Джозеф Томпсон, курировавший расследование в отношении мошеннических схем в штате. Комментируя эти отставки, Уолц заявил, что Трамп «выдавливает из Министерства юстиции беспартийных карьерных профессионалов, заменяя их лоялистами».

Противостояние достигло и Капитолийского холма. 14 января демократы из Палаты представителей во главе с конгрессвумен Робин Келли инициировали импичмент Ноэм, обвинив ее в препятствовании надзору Конгресса и злоупотреблении властью. По словам Келли, глава МВБ «дала указание агентам министерства арестовывать людей без ордера, использовать слезоточивый газ против граждан и игнорировать надлежащую правовую процедуру». Тем временем республиканцы в законодательном собрании Миннесоты также запустили процедуру импичмента, правда, в отношении Уолца, обвинив губернатора в коррумпированности из-за скандала с мошенническими схемами.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валентина Шварцман
Дональд Трамп США Миннесота Тим Уолц Демократическая партия США Республиканская партия импичмент
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Тим Уолц
Тим Уолц
политик, губернатор Миннесоты
6 апреля 1964 года
Материалы по теме
В США полиция задержала часть протестующих после убийства в Миннесоте
Общество
Вэнс назвал гибель женщины в Миннеаполисе «трагедией, созданной ею самой»
Политика
Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе
Общество
