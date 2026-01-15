Почему власти Миннесоты обвинили администрацию Трампа в оккупации штата

Масштабные рейды ICE, дела о мошенничестве с федеральными субсидиями и гибель жительницы Миннеаполиса привели к судебному конфликту властей штата Миннесота с федеральной администрацией США. Подробнее — в статье РБК

Фото: Scott Olson / Getty Images

12 января генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон совместно с администрациями крупнейших городов штата, Миннеаполиса и Сент-Пола, подал иск к главе Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм. В нем федеральное правительство обвиняется в «фактической оккупации» агломерации Миннеаполис—Сент-Пол — численность направленных в нее федеральных агентов уже превысила общее количество местных полицейских, говорится в иске.

На пресс-конференции Эллисон заявил, что действия федеральных подразделений нарушают Конституцию США, в частности Десятую поправку, которая сохраняет за штатами или народом все полномочия, не переданные федеральному правительству. «Конституция наделяет Миннесоту суверенными полномочиями защищать здоровье и благополучие каждого человека, живущего в пределах наших границ», — пояснил прокурор. В иске также утверждается, что федеральные власти нарушают Первую поправку, гарантирующую жителям Миннесоты право на мирные собрания.

Как Миннесота вступила в противостояние с федеральным правительством

В конце декабря прошлого года Управление по иммиграционному и таможенному контролю (ICE) начало в Миннесоте, возглавляемой губернатором-демократом Тимом Уолцом, ранее баллотировавшимся на пост вице-президента, операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис—Сент-Пол. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов — не только офицеры ICE, но и из Пограничного патруля и других подразделений МВБ.

В администрации Дональда Трампа усиление активности силовых структур в штате объяснили раскрытием в нем масштабных мошеннических схем. Самая скандальная из них связана с деятельностью некоммерческой организации Feeding Our Future, которая содействовала реализации федеральных программ поставок детского питания во время пандемии COVID-19. По данным следствия, сотрудники НКО и связанные с ней владельцы кафе, ресторанов и других организаций подавали в департамент образования Миннесоты заведомо завышенные и просто фиктивные отчеты о количестве накормленных детей, подделывали списки, договоры и другие документы. В результате было присвоено около $250 млн, которые, как утверждает следствие, были потрачены на «финансирование роскошного образа жизни».

По делу проходят 78 обвиняемых, многие из них — представители сомалийской диаспоры Миннесоты, крупнейшей в США (около 90 тыс. человек). Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал дело Feeding Our Future «верхушкой очень большого айсберга». На протяжении 2025 года в штате были вскрыты и другие мошеннические схемы, в том числе связанные с предоставлением льготного жилья и помощью детям с расстройствами аутистического спектра. Масла в огонь подлил блогер Ник Ширли, который в конце декабря выложил на YouTube свое видеорасследование. Он посетил около десятка детских садов в районах проживания сомалийцев диаспоры под Миннеаполисом. Эти учреждения финансировались из федерального бюджета, однако, по утверждению блогера, детей в них практически не было. Ширли предположил, что детские сады не оказывали реальных услуг, а их владельцы просто присваивали средства налогоплательщиков.

Ролик набрал более 3 млн просмотров и привлек внимание администрации Трампа. В итоге Министерство здравоохранения и социальных служб США заморозило все федеральное финансирование программ детских садов для Миннесоты (штат получал около $185 млн). 7 января ведомство объявило о намерении приостановить выделение средств и на другие социальные программы для Миннесоты и еще четырех штатов, находящихся под контролем демократов, — Иллинойса, Калифорнии, Колорадо и Нью-Йорка.

Сам Трамп весьма нелицеприятно высказывается о сомалийской диаспоре — он назвал принадлежащую к ней члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар и ее «друзей» из общины «мусором». «Это не те люди, которые работают. Это не те люди, которые говорят: «Давайте сделаем это место замечательным»... Они приехали из ада, но только и делают, что жалуются и ноют. Мы не хотим видеть их в нашей стране», — заявил он в начале декабря. А 13 января МВБ объявило об отмене с марта 2026 года режима временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для находящихся в США граждан Сомали. По подсчетам ABC News, около 2,4 тыс. выходцев из этой африканской страны будут вынуждены покинуть США. 14 января Госдепартамент США сообщил о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Сомали и Россию.

Как гибель жительницы Миннеаполиса обострила конфликт

Действия ICE в Миннесоте Уолц охарактеризовал как выходящие за рамки борьбы с нелегальной иммиграцией; они превратились в «кампанию организованной жестокости». «Они останавливают людей без разбора, включая граждан США, и требуют предъявить документы — в продуктовых магазинах, на автобусных остановках, даже в наших школах, — сказал Уолц. — Они разбивают окна, тащат беременных женщин по улице, попросту хватают жителей Миннесоты и заталкивают их в немаркированные фургоны».

Все это вызывало протесты местных жителей, которые все чаще перерастают в столкновения с силами правопорядка. Ситуация резко обострилась 7 января, когда во время одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. СМИ обнародовали видезаписи, как это произошло. Сперва несколько федеральных агентов приблизились к ее автомобилю, частично перегородившему проезжую часть. Сотрудник ICE Джонатан Росс встал рядом с передним бампером машины. Когда автомобиль Гуд начал движение, Росс сперва выстрелил через лобовое стекло, а затем дважды через окно со стороны водителя, смертельно ранив женщину.

МВБ заявило, что Гуд «использовала машину как оружие», пытаясь сбить агента, что вынудило его применить огнестрельное оружие в целях самообороны. Однако очевидцы и правозащитники утверждают, что она была напугана и пыталась уехать, а не совершить наезд: на записи видно, что колеса ее автомобиля в момент стрельбы были повернуты в сторону от Росса. Сам агент был госпитализирован с внутренним кровотечением, но позже выписан, сообщает ABC News.

Федеральная администрация, включая Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, последовательно настаивала на правомерности действий агента: Вэнс назвал смерть Гуд «трагедией, которую она навлекла на себя сама». Глава МВБ Ноэм и вовсе охарактеризовала действия погибшей как попытку совершить акт «внутреннего терроризма». Семья Гуд наняла для тяжб с федеральным правительством чикагскую юридическую фирму Romanucci & Blandin, известную тем, что представляла интересы семьи Джорджа Флойда, убитого полицейским в Миннеаполисе в 2020 году.

46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года при задержании по подозрению в расплате фальшивыми купюрами в одном из местных магазинов. Один из полицейских, Дерек Шовин, при задержании использовал болевой прием, от которого Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. По результатам расследования инцидента были уволены четверо полицейских, а Шовина обвинили в убийстве по неосторожности; в июле 2021 года он был приговорен к 22 с половиной годам тюремного заключения. Видео задержания спровоцировало масштабные акции протестов против полицейского произвола и расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter (BLM — «жизни темнокожих имеют значение») по всей стране.

Общественное мнение, согласно опросу CNN/SSRS, в основном осуждает ICE: 56% американцев сочли убийство Гуд неоправданным применением силы, а 51% заявил, что такие рейды делают города менее безопасными. Даже среди сторонников Республиканской партии только 56% одобрили стрельбу по Гуд. На этом фоне Трамп смягчил свою риторику: в интервью Reuters 14 января он назвал инцидент с Гуд «досадным» и «печальным с обеих сторон».

Однако в тот же день был зафиксирован новый инцидент с применением огнестрельного оружия во время иммиграционного рейда. По данным МВБ, во время «целевой остановки транспорта» федеральный агент ранил в ногу мужчину из Венесуэлы, который, согласно заявлению ведомства, попытался бежать, а затем совместно с двумя другими лицами напал на офицера, используя лопату и деревянную палку. И агент, и нападавший были госпитализированы.

Как противостояние перешло в юридическую и законодательную плоскость

Несмотря на подачу властями Миннесоты иска к главе МВБ, 14 января окружной судья США Кэтрин Менендес отказалась выдать временный запрет на дальнейшие иммиграционные рейды в штате, заявив, что ей нужно больше времени для изучения аргументов сторон. Трамп трактовал это как победу федеральной администрации: «Таким образом, ICE будет продолжать свою высокоэффективную операцию по выдворению из штата одних из самых жестоких и опасных преступников в мире, среди которых много убийц. Наши великие патриоты из правоохранительных органов продолжат обеспечивать безопасность нашей страны».

Днем ранее стало известно, что шесть федеральных прокуроров в Миннесоте подали в отставку. По информации The New York Times, причиной стало давление со стороны Министерства юстиции, которое требовало начать расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы погибшей Рене Гуд, — из-за ее предполагаемых связей с активистскими группами. Среди ушедших — Джозеф Томпсон, курировавший расследование в отношении мошеннических схем в штате. Комментируя эти отставки, Уолц заявил, что Трамп «выдавливает из Министерства юстиции беспартийных карьерных профессионалов, заменяя их лоялистами».

Противостояние достигло и Капитолийского холма. 14 января демократы из Палаты представителей во главе с конгрессвумен Робин Келли инициировали импичмент Ноэм, обвинив ее в препятствовании надзору Конгресса и злоупотреблении властью. По словам Келли, глава МВБ «дала указание агентам министерства арестовывать людей без ордера, использовать слезоточивый газ против граждан и игнорировать надлежащую правовую процедуру». Тем временем республиканцы в законодательном собрании Миннесоты также запустили процедуру импичмента, правда, в отношении Уолца, обвинив губернатора в коррумпированности из-за скандала с мошенническими схемами.