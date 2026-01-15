Запасы нефти в Венесуэле: место в мире и перспективы добычи

Фото: Jose Isaac Bula Urrutia / Eyepix / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венесуэла располагает крупнейшими геологическими запасами в мире. По данным организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), доказанные резервы Венесуэлы составляют 303,2 млрд баррелей (или около 17% мировых), газа — 5,5 трлн куб. м (девятое место в мире). Однако производство в 2024-м составило всего 921 тыс. барр./сут. (менее 1% от мирового).

Большинство разведанных запасов приходится на тяжелую и сверхтяжелую нефть из Оринокского бассейна в центральной части страны. Она отличается низкой плотностью, высокой вязкостью и высоким содержанием серы и металлов (никель, ванадий). Ее добыча, транспортировка и переработка требует специального оборудования и реагентов, а также значительных капиталовложений. Порог безубыточности для такого типа нефти составляет $45—70 за баррель для добычи на суше и $55—75 — для офшорной добычи. Из-за своих свойств такая нефть торгуется с дисконтом 12—20% по отношению к Brent.

Ориноко: где лежит нефть

Потенциально извлекаемые резервы страны оцениваются в 303,2 млрд баррелей. Многие исследователи относятся к этой цифре с осторожностью, поскольку долгое время нефтяные резервы страны оценивались примерно в 80 млрд барр. Но в 2009 году Геологическая служба США оценила извлекаемые запасы в 380—652 млрд барр., и после того, как в 2011 году Oil and Gas Journal начал учитывать тяжелую нефть из Ориноко, оценка потенциально извлекаемых запасов выросла в три-четыре раза. При этом некоторые исследования оценивают ресурсы нефти в недрах Венесуэлы вообще в 1 трлн барр.

Основные запасы нефти сосредоточены в пяти нефтегазоносных бассейнах (Маракайбский, Оринокский, Восточный, Туй-Кариако и Апуре-Баринас), из которых крупнейшие — это Оринокский и Маракайбский. Маракайбский бассейн площадью 61,5 тыс. кв. км в штатах Зулиа, Фалькон и Лара являлся исторически первым нефтедобывающим регионом страны, где велась добыча традиционной нефти. Но с конца 1970-х по мере его истощения добыча там сокращалась. С 1990-х годов наиболее интенсивно эксплуатируется Оринокский бассейн.

Оринокский нефтегазоносный бассейн (исп. Faja Petrolifera del Orinoco) в основном совпадает с бассейном одноименной реки. Это крупнейший район добычи нефти в стране площадью 55,3 тыс. км, который разделен на четыре зоны (Аякучо, Бояка, Хунин и Карабобо) и 36 блоков. Из-за проникновения в пласты залегания биологических микроорганизмов и процессов деградации в основном он содержит тяжелую и сверхтяжелую нефть (плотностью 7—10 °АРI или менее). Из-за высокого (иногда более 3—4%) содержания серы и высокой вязкости ее приходится либо смешивать с разбавителями — более легкими фракциями или конденсатами, либо первично перерабатывать на апгрейдере. Кроме того, она требует специализированного оборудования для транспортировки, хранения и переработки, которое устойчиво к коррозии. Бассейн содержит 90% тяжелой нефти мира.

Нефтяной комплекс недалеко от Эль-Тигре, города, расположенного в пределах нефтяного пояса Уго Чавеса в Венесуэле, официально известного как Оринокский пояс, 18 февраля 2015 года (Фото: Fernando Llano / AP / ТАСС)

Основные сорта венесуэльской нефти:

Merey-16 («Мерей») — это главный экспортный сорт нефти плотностью 16 °API и сернистостью 2,7%, является смесью нефти марки Mesa-30 со сверхтяжелой нефтью из Ориноко;

(«Мерей») — это главный экспортный сорт нефти плотностью 16 °API и сернистостью 2,7%, является смесью нефти марки Mesa-30 со сверхтяжелой нефтью из Ориноко; Boscan («Боскан») — это сорт тяжелой нефти из одноименного месторождения в штате Зулиа плотностью 10,7 °API и содержанием серы 5,2%;

(«Боскан») — это сорт тяжелой нефти из одноименного месторождения в штате Зулиа плотностью 10,7 °API и содержанием серы 5,2%; Mesa-30 («Меса») — сорт средне-тяжелой низкосернистой нефти (29,1 °API, 1,08% серы) с месторождения Эль-Фурриаль в штате Монагас;

(«Меса») — сорт средне-тяжелой низкосернистой нефти (29,1 °API, 1,08% серы) с месторождения Эль-Фурриаль в штате Монагас; Santa-Barbara («Санта-Барбара») — легкая малосернистая нефть (39,3 °API, 0,48%), добывается на месторождении Санта-Барбара (штат Монагас), в основном идет на внутренний рынок;

(«Санта-Барбара») — легкая малосернистая нефть (39,3 °API, 0,48%), добывается на месторождении Санта-Барбара (штат Монагас), в основном идет на внутренний рынок; Hamaca («Амака») — среднетяжелый (26,0 °API) и сернистый (1,55%) синтетический сорт, получаемый путем переработки сверхтяжелой нефти плотностью 8,5 °API с месторождения Амака в Ориноко на комплексе Хосе;

(«Амака») — среднетяжелый (26,0 °API) и сернистый (1,55%) синтетический сорт, получаемый путем переработки сверхтяжелой нефти плотностью 8,5 °API с месторождения Амака в Ориноко на комплексе Хосе; Monagas-18 («Монагас») — синтетический сорт нефти плотностью 18,0 °API и содержанием серы 3,34%, получаемый путем переработки сверхтяжелой оринокской нефти на предприятии Petromonagas в комплексе Хосе.

История нефтегазовой индустрии Венесуэлы

Нефть известна в Венесуэле с XVI века, аборигенное индейское население называло ее «мене» и использовало в медицинских целях. Первое крупное месторождение было открыто в 1875-м врачом Мануэлем Пулидо на своей кофейной плантации Алькитрана после землетрясения. В 1878-м Пулидо основал с друзьями Нефтяную компанию Тачиры (Compañía Petrolera del Táchira), которая получила концессию на разработку этого месторождения и стала первой южноамериканской нефтяной компанией. В небольших объемах ископаемое добывалось с 1883 года, затем перерабатывалось в керосин и развозилось для продажи в окрестные города и в Колумбию.

С 1907 года началась раздача концессий на добычу нефти частным лицам, и с первой половины века в индустрии стали доминировать британские компании. В 1914-м Shell (тогда в составе General Asphalt) запустила первое промышленное месторождение «Зумаке-1» на восточном побережье озера Маракайбо объемом добычи 200 барр. в день. В декабре 1922 года произошел взрыв на нефтяной скважине «Барросо-2», который привел к рекордному разливу нефти. Несмотря на крупную экологическую катастрофу, инцидент доказал большие запасы нефти (почти неделю из скважины ежедневно фонтанировало более 100 тыс. барр.). После этого индустрия стала быстро развиваться и вытеснила кофе в качестве главной строчки экспортного дохода. Тогда же, в 1922-м, началось и законодательное регулирование отрасли.

В 1928-м страна стала ведущим экспортером и вторым после США производителем нефти в мире, в 1929-м в стране работали 107 компаний, из которых доминировали Shell, Gulf Oil (ныне Chevron) и Standard of Indiana (ныне ExxonMobil). В 1943 году правительство приняло закон об индустрии, по которому власти продлили концессионные соглашения в обмен на повышение роялти до 16,67% и строительство НПЗ, что позволило создать нефтеперерабатывающую промышленность. В годы Второй мировой войны добывавшаяся в стране нефть отправлялась на перерабатывающие заводы в Арубе и Кюрасао и снабжала атлантические группировки британских и американских ВМС. Венесуэла стояла у истоков создания ОПЕК в 1960-м.

Нефтедобывающие сооружения на озере Маракайбо в Венесуэле, 1935 год (Фото: Scherl / Global Look Press)

В 1976-м Венесуэла вслед за многими другими странами национализировала свою нефтяную индустрию, что затронуло активы порядка 20 иностранных компаний, включая Exxon, Gulf, Mobil, Texaco, Chevron и Arco, которые добывали 70% нефти. Несмотря на это, стране удалось сохранить хорошие отношения с крупнейшими партнерами и покупателями, в первую очередь из США, из-за низких транспортных расходов и выплаты компенсаций владельцам иностранных активов.

В 1986 году PDVSA приобрела нефтеперерабатывающую компанию CITGO и получила тем самым привилегированный доступ на американские рынки. Поддержание стабильных темпов добычи к концу 1970—1980-х требовало постоянного роста операционных расходов, а на фоне экономического кризиса в 1982-м Центробанк конфисковал $18 млрд из фонда финансирования PDVSA. Поэтому для привлечения финансирования отрасль была открыта для иностранных частных инвесторов (политика «Апертуры», или открытия). В результате были заключены 33 соглашения с 22 иностранными компаниями и четыре стратегические ассоциации, а нефтеперерабатывающая инфраструктура в Техасе и Луизиане (на побережье Мексиканского залива) была переориентирована на переработку венесуэльской и мексиканской тяжелой нефти. Это приостановило падение добычи, хотя и сократило приток средств в бюджет за счет предоставления льгот и субсидий. Добыча нефти выросла с 2,02 млн в 1989-м до 3,41 млн барр./сут. в конце 1998-го, что составило тогда 5% от мировой. Из них порядка двух третей приходилось на экспорт (в 1997 году США импортировали рекордные 1,8 млн т венесуэльской нефти).

В 1999-м к власти в стране пришел Уго Чавес, который критиковал деятельность и политику руководства PDVSA и выступал за перераспределительную политику в пользу малоимущих. В 2001-м закон повысил роялти с 1—16,67 до 20—30%, а налог на добычу был снижен с 67,7 до 50%, при этом все иностранные компании обязали создавать совместные с PDVSA предприятия вместо соглашений о разделах продукции, ассоциаций и других форм. Через год Чавес сменил руководство в PDVSA, которая стала подчиняться Министерству энергетики и шахт, что в компании расценили как покушение на ее автономию. В декабре 2002 года работники нефтяного сектора присоединились к всеобщей забастовке против правительства Чавеса, в результате чего добыча упала с 3 млн до 500 тыс. барр./сут., а в отдельные периоды — и до 40 тыс. В результате в течение последней четверти 2002-го — первой четверти 2003-го ВВП сократился почти на четверть (24%). В ответ на выступления нефтяников власти уволили 18 тыс. из 40 тыс. рабочих компании, в том числе инженеров и геологов, что негативно сказалось на уровне технической экспертизы и профессионализма PDVSA.

В 2006 году на волне высоких цен на это сырье Чавес потребовал повысить долю PDVSA в совместных проектах до 60% без выплаты рыночных компенсаций. Ряд компаний, в первую очередь Chevron, согласились на эти условия, а ConocoPhillips и ExxonMobil отказались и лишились своих активов. Впоследствии эти компании добивались выплат компенсаций в международных арбитражах. В частности, трибуналы Всемирного банка и Международной торговой палаты присудили выплатить ConocoPhillips $11 млрд, а ExxonMobil — $2,5 млрд.

В период высоких цен на нефть в десятилетие с 2004-го по 2014-й левонационалистические правительства Уго Чавеса и сменившего его в 2013-м Николаса Мадуро использовали нефтяные доходы для финансирования социальных программ в области образования, здравоохранения и субсидирования продуктов питания. Кроме того, в рамках экономической дипломатии Чавес в 2005 году объявил о запуске альянса PetroCaribe, который открывал доступ государствам-членам к субсидированной нефти и льготным кредитам. Однако обратной стороной стало то, что вырученные от продажи нефти средства не инвестировались в расширение и модернизацию производства и закупку нового оборудования. В результате к моменту падения цен в 2014 году PDVSA имела значительную задолженность — и в следующие годы поддерживать добычу на прежнем уровне уже не получалось. Кроме того, из-за снижения профессионализма сотрудников участились поломки, аварии и разливы нефти. В частности, в течение 2010—2016 годов PDVSA зарегистрировала 46 тыс. утечек, а в 2017-м публикация данных об авариях и вовсе прекратилась.

Нефтеперерабатывающий завод «Эль Палито» недалеко от Морона, Венесуэла (Фото: Fernando Llano / AP / ТАСС)

Добыча, PDVSA и санкции

После прихода к власти Уго Чавеса в 1999-м и конфликта с руководством PDVSA добыча снизилась. Из-за последствий всеобщей забастовки 2002—2003 годов начиная с 2006 года добыча стала постепенно сокращаться, однако сохранялась на уровне примерно 3,5 млн барр. в сутки.

Серьезный спад начался после падения цен на нефть в 2014-м, который усугубился введением против страны санкций США в 2017—2019 годах. Добыча сырья сократилась на 75%. Единственной иностранной компанией, продолжившей работу в стране, была Chevron, работавший по специальной лицензии Минфина США.

В 2020-м добыча опустилась ниже 500 тыс. барр./сут., однако затем начала восстанавливаться и в среднем составляет 800—900 тыс. барр./сут.

Год Добыча (в млн баррелей в день) 1940 0,502 1950 1,497 1960 2,846 1970 3,708 1980 2,165 1990 2,135 2000 2,891 2010 2,854 2015 2,654 2020 0,569 2024 0,921

В 2024-м ОПЕК оценила объем добычи в 921 тыс. барр. в день. В 2024-м производство нефтепродуктов составило 268 тыс. барр./сут., из них экспортировалось 218 тыс. Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2024-м оценивался ОПЕК в 874 тыс. барр./сут., основные покупатели — страны Америки и Азии.

PDVSA

Крупнейший оператор — государственная нефтегазовый холдинг Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), образованный после национализации индустрии в 1976-м. В управлении компании — десять НПЗ номинальной мощностью 2,2 млн барр./сут. (реальная производительность оценивается ОПЕК в 335 тыс. барр./сут.). Среди них — второй по величине нефтеперерабатывающий комплекс в мире в штате Фалькон на полуострове Парагуана номинальной мощностью 955 тыс. барр./сут. PDVSA располагает и НПЗ за рубежом, включая американский нефтеперерабатывающий холдинг CITGO, владеющий тремя НПЗ в США суммарной мощностью 749 тыс. барр. нефти в сутки.

Единственная крупная иностранная компания, работающая в Венесуэле в партнерстве с PDVSA — Chevron, которая участвует в двух совместных предприятиях — Petroboscan (PDVSA — 60,8%, Chevron 39,2%) производительностью 120 тыс. барр./сут., а также Petropiar (PDVSA — 70%, Chevron — 30%) номинальной мощностью 180 тыс. барр./сут. На долю проектов с участием Chevron приходится около четверти добычи нефти в стране. Из-за санкций компания получает в качестве оплаты нефть, а ее работа в стране во многом обусловлена погашением накопившейся задолженности.

Технические возможности PDVSA существенно пострадали в результате увольнения в 2003 году 18 тыс. квалифицированных работников. Впоследствии уровень квалификации деградировал из-за найма политических назначенцев и раздувания штата (в 2016-м в штате компании числились 146 тыс. человек). Ситуация усугубилась после начала экономического кризиса, спровоцировавшего массовую эмиграцию, в том числе 25 тыс. рабочих в 2017-м. По оценке местного профсоюза работников нефтегазового сектора, к 2019 году в стране осталось всего около 10% квалифицированных нефтяников. Политически мотивированные увольнения случались и позднее, например после выборов в 2024-м.

Буровые установки на нефтяной скважине, эксплуатируемой государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Санкции

Одной из причин кризисного состояния нефтяной промышленности стали санкции, введенные против Венесуэлы США. По данным американского агентства EIA, в период с конца 1990-х до начала 2000-х годов США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн до 1,9 млн барр. сырой нефти в день. Позднее, однако, импорт венесуэльской нефти начал сокращаться. В январе 2017 года Венесуэла поставляла в США 749 тыс. барр. в день. В январе 2018 года объемы упали до 528 тыс. барр.

В августе 2017-го конгресс запретил венесуэльским госструктурам, включая PDVSA, доступ к финансовым рынкам США, а в мае 2018-го американским физическим и юридическим лицам запретили любые операции с венесуэльским госдолгом. В январе 2019-го, после того как оппозиционный кандидат Хуан Гуайдо объявил о непризнании итогов выборов президента и своей победе, Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США ввели санкции против PDVSA и дочерних структур, которые были внесены в запретительные списки SDN. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, обязали перечислять деньги за ее оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому не было у президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Это лишило компанию 75% выручки за экспортные поставки и заблокировало импорт разбавителей, которые использовались для транспортировки сырья из скважин. В результате санкций экспорт сократился на 40%, однако Венесуэла смогла перенаправить часть поставок в Индию и страны ЕС. Выпавшие объемы в США удалось заместить похожей по свойствам тяжелой нефтью из Альберты (Канада).

В середине декабря 2025-го президент США Дональд Трамп ввел морскую нефтяную блокаду Венесуэлы. 3 января 2026-го американские войска провели операцию, в ходе которой захватили и вывезли в США венесуэльского президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. После этого президент США заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе. При этом Трамп отметил, что американские нефтяные компании теперь смогут инвестировать в Венесуэлу, чтобы «отремонтировать сильно разрушенную нефтяную инфраструктуру и начать зарабатывать деньги для страны».

Представитель Береговой охраны США рассматривает в бинокль судно Marinera, 7 января 2026 года (Фото: US European Command / Reuters)

7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти. Он отметил, что ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать лично, чтобы «гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов». Кроме того, в тот же день глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что Америка будет контролировать продажи нефти в Венесуэле «на неопределенный срок», направляя доходы в американские банки и отменяя санкции, которые на протяжении многих лет подавляли экспорт сырой нефти страны. 10 января Трамп подписал указ, согласно которому средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Минфина США или поступающие на них, особым образом замораживаются: на них не может быть наложен судебный арест, они не могут быть изъяты или взысканы по какому-либо иску, любые операции с ними запрещены без особого разрешения.

Вопрос — ответ

Венесуэла — первая по запасам нефти в мире?

Да, по объему потенциально извлекаемых резервов Венесуэла находится на первом месте в мире.

Почему Венесуэла не использует нефть в полном объеме?

Из-за трудностей в извлечении и переработке тяжелых сортов нефти, политических и экономических проблем, санкций США, а также из-за дефицита квалифицированных нефтяников, оборудования и реагентов. По оценке Rystad Energy, восстановление нефтегазового сектора Венесуэлы может обойтись в $183 млрд, а сам процесс растянется до 2040-го.

Чем отличаются запасы в баррелях и в тоннах?

Обычно в весовом выражении баррель оценивается примерно в 136,4 кг, или около 0,136 т, но для точного перевода требуется знать удельную плотность конкретной нефти.

Где находится пояс Ориноко и что в нем особенного?

Пояс Ориноко находится в центральной и восточной частях Венесуэлы. Его главная особенность — рекордные запасы тяжелой и сверхтяжелой нефти, которая трудна в извлечении, транспортировке и переработке.